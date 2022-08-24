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У Dead Island 2 было довольно бурное развитие. Когда она была впервые представлена на Gamescom 2014, ролевая игра, в которой игрок мог уничтожать полчища зомби, была работой Ягера, создателя Spec Ops: The Line. Но различные разногласия с издателем Deep Silver привели к тому, что Dead Island 2 перешла к Sumo Digital в 2015 году. Это партнёрство закончилось через четыре года, когда игра снова перешла к новому разработчику, на этот раз в британскую компанию Dambuster Studios.
Возможно, вы помните, что первая Dead Island была так же известна своим невероятным трейлером в обратном времени, как и сама игра. На Gamescom были представлены два видеоролика сиквела: один показывает игровой процесс, а другой - кинематографический. Как и в случае с предыдущей частью Dead Island, легко провести сравнение с другим зомби-убийцей от первого лица, Dying Light. Действие на этот раз переносится в Лос-Анджелес, и похоже, там будет много крови и юмора.
Dead Island 2 также станет первой игрой с Alexa Game Control, новым инструментом от Amazon, который позволяет игрокам выполнять действия в играх, используя естественные голосовые команды через микрофон или гарнитуру. Для этой дополнительной функции не требуется устройство Alexa, хотя вам понадобится учетная запись Amazon. Некоторые примеры его функциональности включают в себя переключение оружия, отображение ближайших точек квеста или локации и управление скоплениями зомби — и вам не нужно сначала произносить «Алекса». Dead Island 2 выйдет 3 февраля 2023 года. Владельцы ПК смогут получить ее в магазине Epic Games.