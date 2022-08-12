Уже в сентябре майнинг на видеокартах может стать невыгодным, что наконец повлияет на их конечную стоимость

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Не первый год мы наблюдаем за нашумевшим проектом Ethereum, криптовалюта ETH является монетой №2 на рынке цифровых активов, первенство само собой занимает Bitcoin. Сегодня наконец окончилось и финальное тестирование перехода сети на алгоритм Proof of Stake, об этом сообщили разработчики проекта в соц. сети Twitter. На фоне этих новостей рынок криптовалют приободрился и подрос: Bitcoin сегодня штурмовал отметку в 24,900 долларов, но затем откатился и на данный момент стоит в районе 24,200 долларов, Ethereum за сегодня доходил до цены в 1,940 долларов за монету, и также скорректировался до 1,890 долларов, вслед за младшим братом, подрос и старичок Ethereum Classic, достигнув 44 долларов, поднявшись на 15% за сутки.

Момент X для криптовалюты назначен на 19 сентября 2022 года, именно в этот день должен состояться переход основной сети на новый алгоритм работы. Будем надеяться, что на этот раз у команды всё пройдёт как по маслу, и вторая криптовалюта перестанет участвовать в поддержании стратосферические цены на игровые видеоускорители. После успешного слияния в майнинг-сообществе первые месяц-два начнутся метания из одной монеты в другую, ни одна сеть не сможет переварить такое же количество видеокарт которое крутится вокруг Ethereum, и цены начнут постепенно сползать вниз.

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Пожелаем удачи Виталику Бутерину и другим членам проекта Ethereum, и будем внимательно следить за ситуацией.