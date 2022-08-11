Новинка стала более компактной, но при этом обещает лучшее шумоподавление и более качественный звук, в сравнении с предшественниками

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Samsung в рамках своего мероприятия Galaxy Unpacked в конце лета представила обновленную версию своих высококачественных наушников Buds Pro. Новые Galaxy Buds 2 Pro отличаются компактным эргономичным дизайном, который на 15 процентов меньше по сравнению с оригинальными Buds Pro, их размеры составляют 19,9 мм x 21,6 мм x 18,7 мм, а их вес всего 5,5 г.

Наушники оснащены настраиваемыми двухсторонними динамиками, способными воспроизводить 24-битный звук Hi-Fi, но только с совместимыми устройствами Samsung Galaxy и приложениями, которые его поддерживают. Между тем, говорят, что 360 Audio с прямым многоканальным звуком создает звук, который «следует» за движениями вашей головы для более персонализированного объемного звучания. Беспроводные наушники Samsung также обеспечивают активное шумоподавление, которое, как говорят, на 40% лучше, чем раньше, отчасти благодаря трем микрофонам с высоким SNR (соотношение сигнал/шум). Микрофоны также позволяют использовать наушники для голосовых вызовов.

Новые Galaxy Buds 2 Pro имеют рейтинг IPX7, это означает, что они могут выдерживать погружение в пресную воду на глубину до одного метра на срок до 30 минут. Это не означает, что вы должны плавать с ними или преднамеренно подвергать их воздействию жидкостей, но они должны быть в состоянии пережить неожиданный ливень или пот, образовавшийся во время тренировки.

Срок службы батареи составляет до пяти часов воспроизведения музыки с включенным активным шумоподавлением или до восьми часов с отключенным. С включенным чехлом для зарядки время автономной работы увеличивается до 18 часов с включенным шумоподавлением и до 29 часов с выключенным. Время разговора оценивается до 3,5 часов с включенным шумоподавлением или до четырех часов без него, или до 14 часов / 15 часов с учетом дополнительного заряда аккумулятора. Быстрая пятиминутная зарядка может обеспечить до одного часа воспроизведения.

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Samsung также упомянул, что более 90 процентов пластиковых компонентов в новых наушниках изготовлены из переработанных материалов. Samsung Galaxy Buds 2 Pro доступны для предварительного заказа по цене 229,99 долларов США в черном, белом или фиолетовом цветовых решениях на ваш выбор в преддверии запуска 26 августа.