Подтверждена точка зрения IBM о том, что используя передовые алгоритмы и вычислительные мощности множества современных графических процессоров можно достигать скорости, сравнимой с квантовыми компьютерами

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В 2019 году просочилась статья, в которой утверждалось, что физики из Google использовали свой квантовый компьютер Sycamore для выполнения вычислений, превзойдя самый мощный суперкомпьютер в мире. Китайские ученые недавно оспорили это утверждение, успешно проведя идентичные вычисления за считанные часы, используя вычислительную мощность современных графических процессоров. Их результаты доказывают, что суперкомпьютер, использующий современные технологии, может побить предыдущий рекорд Sycamore.

Исследователи квантовых вычислений Google первоначально выполнили сложный расчет за 200 секунд (чуть более трех минут),на что, по их утверждению, понадобилось бы самому быстрому суперкомпьютеру потратить более 10 000 лет. Основываясь на этом результате, команда заявила, что достигла важной вехи, известной как квантовое превосходство. Квантовое превосходство - это выполнение задач квантовым устройством, которые иначе не могут быть решены с помощью классической технологии за любой разумный промежуток времени. Не все верили в самопровозглашенное превосходство Google в 2019 году. Другой крупный игрок в области квантовых вычислений, IBM, с самого начала бросил вызов заявлениям Google. Исследователи утверждали, что та же задача может быть выполнена за считанные дни с нужным количеством доступных ресурсов, что опровергает заявление Google о квантовом превосходстве.

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Китайские ученые успешно подтвердили точку зрения IBM, решив первоначальную проблему, используя передовые алгоритмы и вычислительную мощность современных графических процессоров для завершения расчетов. Согласно отчету science.org, в работе использовалось 512 графических процессоров, число, которое далеко не непостижимо, если учесть, сколько единиц использовалось в операциях по добыче криптовалюты за последние несколько лет.