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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
Над рынком валют сгущаются тучи
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  Да данный момент картина с американской валютой весьма неоднозначна. Все наверняка уже в курсе разгоняющейся инфляции в США, в связи с которой Федеральная Резервная Служба вынуждена увеличивать себестоимость доллара, путём повышения ключевой процентной ставки. И тут они оказываются на краю пропасти, по сути Соединенные Штаты вступили в рецессию, но влиятельнейшие фигуры в правительстве всячески это отрицают. У Джерома Пауэлла сложный выбор: либо вложить все силы на борьбу против инфляции, увеличив скорость повышения процентных ставок, но в таком случае ускорится замедление экономики, и объяснять, что падение - это на самом деле отрицательный рост, и мы на самом деле растём, или же нацелить ресурсы на поддержание экономики, но в таком случае инфляция начнёт бить рекорд за рекордом.

  На российском рынке американская валюта начала свой рост, 29 июля 2022 года доллар достигал в моменте 62 рублей 30 копеек, и есть масса предпосылок к дальнейшему росту, и вроде, казалось бы, отличное время прикупить на бирже побольше долларов, но тут как гром начали обсуждаться новости от Forbes, в которых раскрывается возможность блокировки НКЦ в дальнейших пакетах санкций. 

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  Если кратко, то в случае ввода данных ограничений, торги по валютной паре доллар/рубль будут остановлены, и в дальнейшем определить в целом курс американской валюты станет проблемой. В связи с этим ЦБ начинает готовиться к подобному повороту событий. Хочется надеяться, что по итогу Банк России не выстрелит себе в ногу в пылу проявления инициативы. Во всяком случае держать валюту на счетах стало немного боязно. 

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#сша #россия #экономика #рубль #доллар #курс #инфляция #фрс #санкциии
7
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Эовейн Триада
15:48
Пока вообще-то любыми способами наоборот не дают рублю укрепиться) ниже 55р сразу что-то делают, ставку снижают, убирают ограничения.
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
Сергей Васильев
15:48
Шешенбек делом занялся. Что уже неплохо. Давай дальше пиши свой истории. Первый блин не прям комом. Хотя бы из личного опыта. Без политоты и бреда на вирт.сборках. Шешенбек капитальный красучик.
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
NONsens
15:44
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Эовейн Триада
15:44
Проблема в том, что доллары на счету, это не доллары в нашем банке, физически эти доллары в США.... (более того, их походу даже поленились напечатать)
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
Василий Сорокин
15:42
Ты в пролете, т.к. не проапгрейдился. И потом лучше не будет, т.к. к осени рубль еще сильнее ослабят, чтобы начать зарабатывать на экспорте. Всем кто хотел затариться и так дали пол года шикарного кур...
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
nikolai3anv
15:41
Ну китайцы тут вообще ни пре чем.. это наши жадные уроды в виде "прокладок" между самим Али и потребителем бабосики рубят.. Уроды
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
wolfire
15:40
13:50 про китай https://youtu.be/9NRQEyPfajI?t=830
Торги долларом на бирже могут отменить, а курс будут определять как средний по крупнейшим банкам
Гиена Пещерная-Вымершая
15:39
Ну, и ладно. Не буду сейчас заказывать на али 5700G, хотя и собирался. Посижу ещё на 2400G. Лучше на освободившиеся средства буду стройматериалы покупать. Кто в итоге в пролёте?
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
Сергей Васильев
15:39
Тебе за щеку дал. Ты че перхоть рот открыл. Есть что по сути сказать или так и будешь на коленях гавкать?
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Tant-Ogly
15:38
cпасибо за адекватный коментарий.
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
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