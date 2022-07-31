Над рынком валют сгущаются тучи

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Да данный момент картина с американской валютой весьма неоднозначна. Все наверняка уже в курсе разгоняющейся инфляции в США, в связи с которой Федеральная Резервная Служба вынуждена увеличивать себестоимость доллара, путём повышения ключевой процентной ставки. И тут они оказываются на краю пропасти, по сути Соединенные Штаты вступили в рецессию, но влиятельнейшие фигуры в правительстве всячески это отрицают. У Джерома Пауэлла сложный выбор: либо вложить все силы на борьбу против инфляции, увеличив скорость повышения процентных ставок, но в таком случае ускорится замедление экономики, и объяснять, что падение - это на самом деле отрицательный рост, и мы на самом деле растём, или же нацелить ресурсы на поддержание экономики, но в таком случае инфляция начнёт бить рекорд за рекордом.

На российском рынке американская валюта начала свой рост, 29 июля 2022 года доллар достигал в моменте 62 рублей 30 копеек, и есть масса предпосылок к дальнейшему росту, и вроде, казалось бы, отличное время прикупить на бирже побольше долларов, но тут как гром начали обсуждаться новости от Forbes, в которых раскрывается возможность блокировки НКЦ в дальнейших пакетах санкций.

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Если кратко, то в случае ввода данных ограничений, торги по валютной паре доллар/рубль будут остановлены, и в дальнейшем определить в целом курс американской валюты станет проблемой. В связи с этим ЦБ начинает готовиться к подобному повороту событий. Хочется надеяться, что по итогу Банк России не выстрелит себе в ногу в пылу проявления инициативы. Во всяком случае держать валюту на счетах стало немного боязно.