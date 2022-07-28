Американская валюта начинает отыгрываться перед рублём, что негативно сказывается на доступности электроники и цифровой техники

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К сожалению, прогнозы с предыдущей статьи, посвященной нашей любимой торговой площадке, начинают сбываться, курс на Aliexpress вновь перескочил выше 70 рублей за 1 доллар. Сегодня в США прошло очередное заседание Федеральной Резервной Системы США, ключевая процентная ставка была повышена на 0.75%, что в принципе уже и было заложено в ожидания инвесторов. Но еще рано расслабляться, впереди нас еще ждёт масса дополнительных экономических отчетов, так что рынок еще может поштормить.

Как бы там ни было, но покупки на китайской торговой площадке стали ощутимо дороже, AMD Ryzen 5 5600G, который мы могли приобрести ранее чуть дороже 10 тысяч рублей

Теперь обойдётся дороже 12 тысяч рублей, данный экземпляр новый, чуть дешевле можно найти в состоянии Б/У. Не сказать, что совсем всё плохо, но разница в 2,500 рублей ощутима.

Или к примеру из смартфонов: модель Realme 8 на 6 ГБ оперативной и 128 встроенной памяти можно было приобрести за неполные 12 тысяч отечественных рублей

На данный момент придётся заплатить почти на 3 тысячи больше, понятное дело, что смартфон уже больше года на рынке, но как небольшая рабочая лошадка с Amoled экраном, быстрой зарядкой и 5000-ым аккумулятором за 11,700 был неплохим выбором, но увы, за неполные 15 тысяч уже не кажется таким интересным смартфоном.

Само собой, не оставим без внимания и видеоадаптеры, бюджетная RTX 2060 от компании Asus с 6 ГБ видеопамяти на борту ранее обходилась в районе 26 тысяч рублей

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А сегодня уже цена переваливает за 31 тысячу рублей, если брать версию на 12 ГБ, то это уже 37 тысяч вынь да положь, в общем если ранее можно было присматривать новенькую видеокарту, то сейчас вновь наступает момент подождать. Однако, не стоит забывать, что на данный момент всё больше предпосылок к ослаблению рубля и дальнейшему росту цен.