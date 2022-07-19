В Соединенных Штатах всё больше заинтересованы в Тайваньском вопросе

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Давненько не было интересных новостей по вопросу Тайваня, и вот на повестку последних дней встаёт одобрение 15 июля Госдепартаментом США военной помощи Тайбэю, сумма помощи составит 108 миллионов американских долларов. Как заявляет Министерство Обороны США, в рамках помощи Тайвань запросил от своих покровителей ремонтные комплекты для боевых машин и танков, а также техническую поддержку Пентагона.

На данный момент на острове находится экс министр обороны США Марк Эспер, в беседе с президентом Тайваня Цай Инвэнь, бывший министр заявил: «Российское вторжение доказало, что это автократическая страна, «но самая большая проблема, стоящая сегодня перед демократией Запада, не в России, она здесь, в Азии», что собственно было сказано в адрес материкового Китая.

Само собой реакцию Пекина не пришлось долго ждать, Министр Иностранных Дел КНР Чжао Лицзянь высказался по поводу происходящего: «Китай категорически против любых официальных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем. Конгресс — часть американского государственного аппарата. Это означает, что он должен твердо следовать политике „одного Китая“, которой придерживаются США»

И тут стоит понимать в целом абсурдность ситуации, весь мир находится в кризисе, экономика США на пороге рецессии, инфляция доллара бьёт рекорды, теряется влияние на Ближнем Востоке, не окончен Украинский вопрос, хотя стоит отметить, что Киеву всё сложнее подогревать публику за рубежом, и всё меньше государств, готовых спонсировать компанию Зеленского, но американский Госдеп начинает всячески провоцировать Китай, чтобы усугубить общий кошмар.

Чтобы закрепить свою позицию по вопросу Тайваня, в ближайшее время спикер представителей Палаты Конгресса США Нэнси Пелоси лично посетит Тайбэй, само собой без какого-либо согласования с Пекином, что по словам Чжао Лицзяня является нарушением всех китайско-американских договоренностей, в таком случае Китай перейдёт к решительным и эффективным мерам, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность своей страны. Ответственность за последствия будет полностью лежать на Вашингтоне.

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В то время как Вашингтон всячески пытается расшатать стабильность в мире, в Тегеране встретились главы трёх государств: Иран, Турция, Россия. Целью встречи является укрепление экономических отношений.

