В России продолжают снижаться цены на видеокарты

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Последние месяцы оказались полны сюрпризов для рынка компьютерного железа, мы видели и грандиозную распродажу на торговой площадке Aliexpress, естественно, это стало результатом обрушения американской валюты до цены в 50 рублей за 1 долларов. Не стояли в стороне и отечественные магазины, модели RTX 3080 от некоторых вендоров можно было приобрести дешевле 80 тысяч рублей, самые бюджетные варианты RTX 3060 были доступны от 42 тысяч. После этого мы наблюдали резкий отскок курса до 67 рублей, и тут закрутилось, компьютерное железо вновь стало неприлично дорогим. На данный момент курс доллара снизился до 57 рублей.

Так же какие-то чудеса творятся на крипторынке, Bitcoin лениво перевалился за 20 тысяч долларов, Ethereum закрепился на 1,200 долларах, эксперты связывают данный рост с новостями от команды разработчиков ETH, объявленные даты перехода с алгоритма Proof of Work на более энергоэффективный Proof of Stake, предварительно 19 сентября команда может начать слияние, после данного заявления рынок криптовалют приободрился, а майнеры немного приуныли.

На фоне снижение стоимости доллара и свежих новостей от разработчиков, снизились и цены на видеоускорители: Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Gigabyte 10GB

Младший флагман, с хорошей системой охлаждения, предохранителями на всех линиях питания, 10 ГБ видеопамяти и наличием абсолютно всех современных технологий, одним словом этого видеоадаптера будет хватать на всё и на долго.

В среднем сегменте самой производительной картой от Nvidia является RTX 3070 Ti, и вот на конец снизились цены и на эти модели: GeForce RTX 3070 Ti Gigabyte 8GB

Мощная видеокарта, с новейшей видеопамятью GDDR6X имеющую скорость до 21 Гбит/с, но и минус данного стандарта памяти более высокие температуры в сравнении с другими.

Подешевели и более бюджетные модели: NVIDIA GeForce RTX 3060 MSI 12GB

44,300 рублей за самую популярную видеокарту 3000-ой линейки среди геймеров (по ежемесячному опросу Steam) Данная карта позволит играть в любые современные игры на максимальных настройках.

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Будем наблюдать, что нас ждёт впереди, продолжит ли железо дешеветь или же вновь пойдёт в рост, покажется время.