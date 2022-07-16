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RTX 3080 снова стоит 80 000 рублей, а RTX 3060 от 40 000 рублей
В России продолжают снижаться цены на видеокарты
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3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 дешевле 50 тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей

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  Последние месяцы оказались полны сюрпризов для рынка компьютерного железа, мы видели и грандиозную распродажу на торговой площадке Aliexpress, естественно, это стало результатом обрушения американской валюты до цены в 50 рублей за 1 долларов. Не стояли в стороне и отечественные магазины, модели RTX 3080 от некоторых вендоров можно было приобрести дешевле 80 тысяч рублей, самые бюджетные варианты RTX 3060 были доступны от 42 тысяч. После этого мы наблюдали резкий отскок курса до 67 рублей, и тут закрутилось, компьютерное железо вновь стало неприлично дорогим. На данный момент курс доллара снизился до 57 рублей.

  Так же какие-то чудеса творятся на крипторынке, Bitcoin лениво перевалился за 20 тысяч долларов, Ethereum закрепился на 1,200 долларах, эксперты связывают данный рост с новостями от команды разработчиков ETH, объявленные даты перехода с алгоритма Proof of Work на более энергоэффективный Proof of Stake, предварительно 19 сентября команда может начать слияние, после данного заявления рынок криптовалют приободрился, а майнеры немного приуныли. 

 На фоне снижение стоимости доллара и свежих новостей от разработчиков, снизились и цены на видеоускорители: Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Gigabyte 10GB

  Младший флагман, с хорошей системой охлаждения, предохранителями на всех линиях питания, 10 ГБ видеопамяти и наличием абсолютно всех современных технологий, одним словом этого видеоадаптера будет хватать на всё и на долго.

  В среднем сегменте самой производительной картой от Nvidia является RTX 3070 Ti, и вот на конец снизились цены и на эти модели: GeForce RTX 3070 Ti Gigabyte 8GB

  Мощная видеокарта, с новейшей видеопамятью GDDR6X имеющую скорость до 21 Гбит/с, но и минус данного стандарта памяти более высокие температуры в сравнении с другими.

  Подешевели и более бюджетные модели: NVIDIA GeForce RTX 3060 MSI 12GB

  44,300 рублей за самую популярную видеокарту 3000-ой линейки среди геймеров (по ежемесячному опросу Steam) Данная карта позволит играть в любые современные игры на максимальных настройках.

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3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

  Будем наблюдать, что нас ждёт впереди, продолжит ли железо дешеветь или же вновь пойдёт в рост, покажется время.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #ethereum #rtx #цены #рубль #доллар #курс #pos
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SINgle84
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