Отечественные ритейлеры снижают цены на свои товары, на это влияет и падения рынка криптовалют, и укрепление рубля

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Сегодня рынок снова огорчил криптодобытчиков, доходность майнеров вновь снизилась на 20%, виной тому в первую очередь падение криптовалют, в частности проекта Ethereum, приближающегося к отметке в 1,000 долларов за монету, вдобавок американская валюта вновь начала уступать позиции российскому рублю, опустившись с 63 рублей до 58 рублей за доллар. Так в плюс ко всему общий хешрейт сети вновь перевалил за 900 TH/s, что естественно увеличивает и сложность добычи ETH. Справедливости ради, стоит отметить, падение наблюдается не только на рынке криптовалют, многие другие рынки так же себя чувствуют не очень хорошо, к примеру технологический гигант Microsoft потерял за сутки чуть более 4%.

Многие эксперты связывают сегодняшний шторм на рынках с волнениями происходящими в Китае, где на данный момент продолжаются митинги, с требованием вернуть денежные средства замороженные сельскохозяйственными банками, следует внимательно наблюдать за происходящим во второй экономике мира.

Рассмотрим как на данный момент обстоят дела с окупаемостью видеокарт у майнеров, как обычно, за эталон возьмём модель RTX 3060 Ti, так как в соотношении: потребление, хешрейт, стоимость, это наиболее интересная для добытчиков карточка.

На данный момент видеокарта стоит 56,590 рублей, скорость в добыче у неё 60 MH/s согласно майнинг-калькуляторам, при этом потребляет она в районе 15 рублей в сутки, и вот что мы получаем по итогу:

С учетом потребления видеокарта по такой математике окупаться будет больше 1,300 суток, и это с учетом беспрерывной работы, перспектива конечно туманная, учитывая надвигающийся переход Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake.

На фоне всего вышеизложенного российские ритейлеры продолжают снижать цена на видеоускорители, к примеру стала доступнее: Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080TI

Ранее цены на данные модели начинались от 126,490 рублей, снизилась стоимость на 6500 рублей, не сказать что цена рухнула конечно же, но мы сдвинулись с мёртвой точки, одно из мощнейших решений для любых задач и на многие годы вперёд, подойдёт и для трудящихся в 3D моделировании, и для любителей гейминга на максимальных настройках графики.

Подешевели также бюджетные решения, для ценителей приемлемого FPS в FullHD разрешении: Palit Nvidia GeForce GTX 1660SUPER

С 29 тысяч рублей цена снизилась до 26,590, охлаждение самое простое, но его хватает для данной модели с лихвой, небольшое потребление и низкие температуры сделали 1660s некогда фаворитом среди майнеров. В играх карта себя показывает достойно, минус является небольшой объем видеопамяти, отсюда и сложности с более высоким разрешением в требовательных проектах.

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Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий на мировой арене, как говорится, в интересное время живём.