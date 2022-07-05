Мы вновь попали в период неопределённости на рынке, разберёмся, что же происходит

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Если ранее цены на видеоадаптеры менялись каждые 2-3 дня, то уже сегодня мы видим некоторое статическое состояние, причиной тому стало и резкое ослабление отечественной валюты, с этого мы имеем и автоматическое повышение цены на видеоускорители в рублёвом итоге, и естественно увеличение того же конечного дохода майнеров, чем выше курс доллара, там быстрее окупается оборудование, приобретённое за рубли, всё логично. Спасибо за это можно сказать Министерству Финансов РФ, мы наблюдаем искусственное ослабление российского рубля, теперь мы можем примерно понимать, какая отметка курса доллара является критичной для отечественной экономики, вопрос: до какой степени они будут ослаблять рубль? Дно мы получается нащупали на 50 рублях, а судя по заявлениям политиков, довести его планируют до 70-80 рублей, будем надеяться, что не повторится ситуация с неудержимым укреплением рубля, теперь уже наоборот. На данный момент американская валюта пробила отметку в 61 рубль, но это судя по всему только начало пути.

Как на зло вместе с этим подрос и курс самого Ethereum, самой добываемой криптовалюты для майнеров на видеокартах, сегодня он превысил отметку в 1,100 долларов за одну монету, не сказать, что это даёт какой-то "Вау" эффект, но в совокупности с рухнувшей сложностью сети, может вдохновить многих криптодобытчиков повременить с продажей своего оборудования. Опять же сделаем небольшой подсчет доходов: за пример в очередной раз возьмём любимую майнерами RTX 3060 Ti от вендора Palit

На данный момент в калькуляторе доходности мы видим такую картину

При таком раскладе без учета электричества окупить видеокарту можно будет в течение 870 дней, а если уже учитывать и затраты на электроэнергию, выходит 1150 дней, и напомним: ранее окупаемость доходила и до 1,900 дней, это очередное напоминание, что на рынке в текущих реалиях всё меняется стремительно, не забывайте и о том, что в ближайшее время курс американской валюты будет расти дальше.

Единственная надежда остается на Бутерина и остальных разработчиков Ethereum, при переходе проекта на новый алгоритм Proof of Stake, доходность майнеров устремится в бездну, но и особо рассчитывать на это не стоит, Виталик Бутерин с древнегреческого звучит как "Сизиф", и его самый любимый фильм "The NeverEnding Story".

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Однако, будем надеяться, что в ближайшее время команде разработчиков удастся довести до конца свои задумки. Еще стоит отметить, никуда не делись и современные проблемы мировой экономики, в случае обрушения всех рынков, криптовалюта также может посыпаться как карточный домик, естественно это убьёт и доходы майнеров. Судя по всему, ухода в ноль ожидать не стоит, рано или поздно криптовалюта всё равно обновит свои максимумы, и многие это хорошо понимают, однако, если доходы с майнинга опустятся ниже расходов на розетку, не будет смысла этим заниматься.