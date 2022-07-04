Очередное снижение цен привело к некоторым изменениям

реклама

Ранее мы смогли выявить наиболее выгодные решения из каждого лагеря: среди моделей от Nvidia самой выгодной моделью как в FullHD, так и в 4K стала RTX 3060 Ti, с момента публикации рейтинга "Цена за FPS", стоимость данной видеокарты снизилась на 4 тысячи: MSI GeForce RTX 3060Ti Ventus 3X

Теперь мы получаем стоимость за 1 кадр в секунду по цене в 367 рублей за разрешение FullHD и 827 рублей за кадр в 4K. Со стороны красного лагеря выделилась модель: Gigabyte AMD Radeon RX 6750XT AORUS

На данном варианте каждый кадр обходится в 341 рубль на FullHD и в 808 рублей в 4К.

На первый взгляд уже можно сделать выводы: Да что тут думать, AMD надо брать! Да, действительно, RX 6750XT, очевидно, по производительности прямой конкурент для Nvidia RTX 3070, но при этом стоит на 10 тысяч дешевле, да вдобавок имеет на 4 ГБ видеопамяти больше, причем тип памяти всё тот же GDDR6. Однако, при выборе стоит учитывать, насколько вам нужна технология RTX, на данный момент AMD также поддерживает трассировку лучей, но при включении данной фишки у красных карточек зачастую наблюдается некорректная работа отражений и большая потеря FPS, в то время как у зелёных с этим всё отлично.

Всё же с данной функцией игровой процесс смотрится более насыщенным и реалистичным. Но не одной только картинкой в играх может похвастаться зелёная компания, отдельный блок для кодирования, за счёт чего стриминг становится на порядок комфортнее, так как позволяет запускать трансляцию практически без потери производительности, лучшая оптимизация для рабочих программ по типу Blender, или, к примеру, более быстрый рендеринг видео.

Если подводить итоги, то в случае поиска видеокарты конкретно под игровые нужды, чтобы прийти вечерком домой, запустить новенький Assasins Creed, потом зайти с друзьями погонять в танки и не думать о дальнейшем обновлении карты ближайшие лет 5, однозначно стоит взять AMD RX6750 XT, на пару тысяч дороже, но в чистой производительности доминирует, с 12 ГБ видеопамяти будете себя чувствовать шикарно, охлаждение также внушает доверие.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом <b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b> Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

А вот если вам важнее иметь инструмент, который позволит вам комфортно работать за компьютером в различных программах, или проводить стримы на постоянной основе, и при этом не чувствовать какого-либо снижения производительности системы, тот тут однозначно стоит смотреть в сторону зелёной компании, и RTX 3060 Ti - это ваш выбор.