Доллар пробивает очередную линию поддержки, вместе с ним в цене упали и видеоадаптеры

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В течение последних четырёх месяцев мы наблюдаем уверенное снижение курсов иностранных валют, причины мы прекрасно знаем, это огромные объёмы экспортируемого сырья, выручка с которого поступает на биржи и продавливает курсы всё ниже и ниже, так как обратной силы на рынке недостаточно. Иностранную валюту некому скупать, после введённых санкций многие иностранные партнёры перестали сотрудничать с немалой частью отечественных импортёров. Однако, стоит следить за тем, как будут обстоять дела дальше, 28 июня 2022 года президент Российской Федерации подписал закон, легализовавший параллельный импорт в страну, и вот тут уже может многое поменяться, если будут налажены новые торговые пути по механизму параллельного импорта и в обход санкциям, то у доллара найдётся поддержка.

Также мы наблюдаем, как после отскока рынок криптовалют возвращается к нисходящему тренду, курс Bitcoin опускался ниже 20,000 доллар, вслед за ним 1,100 долларов сходил и добываемый майнерами на видеокартах Ethereum. Впереди нас ждёт очередной непростой месяц для рынков, в ближайшие дни нас ждут праздничные дни в США, во время которых биржа не работает, и к праздникам инвесторы стараются зафиксировать свои позиции. А в конце месяце пройдёт очередное заседание ФРС Соединенных Штатов, и очередное повышение процентных ставок.

Всё это в совокупности снижает доходность майнинга криптовалют, вследствие чего у многих добытчиков пропадает какое-либо желание скупать видеокарты в магазинах, по этой причине и сами магазины вынуждены бывают снижать цены на видеоускорители. Наконец некоторые модели опустились до своих РРЦ.

К примеру: Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 на 10ГБ видеопамяти доступна за 79,990 рублей

И это те самые ценовые рамки с которых стартовали данные модели, была более простая Gigabyte Vision, однако, данная модель с более насыщенной компонентной базой, установлены в том числе и предохранители, отличное охлаждение, качественные термопрокладки в отличии от старых ревизий, одним словом ценник уже можно назвать приемлемым.

Потихоньку снижаются цены и на бюджетные модели предыдущих линеек: MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 Super опустилась в цене до 26,990 рублей

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В этом случае это еще не рекомендованная цена, но результат имеется. Будем внимательно следить, за дальнейшим развитием событий.