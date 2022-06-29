Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
Доллар пробивает очередную линию поддержки, вместе с ним в цене упали и видеоадаптеры
анонсы и реклама
<b>3050 Gigabyte Gaming дешевле 30 тр</b>
3060 Gigabyte за 40 тр - смотри
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ!
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
3 крутых RTX 3070 Ti дешевле 80 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

реклама

  В течение последних четырёх месяцев мы наблюдаем уверенное снижение курсов иностранных валют, причины мы прекрасно знаем, это огромные объёмы экспортируемого сырья, выручка с которого поступает на биржи и продавливает курсы всё ниже и ниже, так как обратной силы на рынке недостаточно. Иностранную валюту некому скупать, после введённых санкций многие иностранные партнёры перестали сотрудничать с немалой частью отечественных импортёров. Однако, стоит следить за тем, как будут обстоять дела дальше, 28 июня 2022 года президент Российской Федерации подписал закон, легализовавший параллельный импорт в страну, и вот тут уже может многое поменяться, если будут налажены новые торговые пути по механизму параллельного импорта и в обход санкциям, то у доллара найдётся поддержка. 

  Также мы наблюдаем, как после отскока рынок криптовалют возвращается к нисходящему тренду, курс Bitcoin опускался ниже 20,000 доллар, вслед за ним 1,100 долларов сходил и добываемый майнерами на видеокартах Ethereum. Впереди нас ждёт очередной непростой месяц для рынков, в ближайшие дни нас ждут праздничные дни в США, во время которых биржа не работает, и к праздникам инвесторы стараются зафиксировать свои позиции. А в конце месяце пройдёт очередное заседание ФРС Соединенных Штатов, и очередное повышение процентных ставок.

  Всё это в совокупности снижает доходность майнинга криптовалют, вследствие чего у многих добытчиков пропадает какое-либо желание скупать видеокарты в магазинах, по этой причине и сами магазины вынуждены бывают снижать цены на видеоускорители. Наконец некоторые модели опустились до своих РРЦ.

  К примеру: Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 на 10ГБ видеопамяти доступна за 79,990 рублей

  И это те самые ценовые рамки с которых стартовали данные модели, была более простая Gigabyte Vision, однако, данная модель с более насыщенной компонентной базой, установлены в том числе и предохранители, отличное охлаждение, качественные термопрокладки в отличии от старых ревизий, одним словом ценник уже можно назвать приемлемым. 

  Потихоньку снижаются цены и на бюджетные модели предыдущих линеек: MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 Super опустилась в цене до 26,990 рублей

анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
3070 Ti Gigabyte Gaming - 60 тр, успей
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

  В этом случае это еще не рекомендованная цена, но результат имеется. Будем внимательно следить, за дальнейшим развитием событий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #майнинг #криптовалюты #ethereum #rtx #рубль #доллар #курс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Причина резкого падения цен на видеокарты кроется в том, что они больше не нужны майнерам
Майнеры Эфира на видеокартах ничего не заработали за 2021 год и потеряли все инвестиции – TH
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AliExpress вернул россиянам возможность экономить
74
Цены на видеокарты в РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 60 000р
18
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
102
NVIDIA остановила производство флагмана GeForce RTX 3080@12Гб на фоне выхода серии GeForce RTX 4000
5
Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
35
Цены на видеокарты ощутимо снизились – российский магазин назвал самые популярные модели на 28 июня
12
GeForce GTX 1080 Ti подешевела до 25 000р – стоит ли покупать старый флагман на Авито
13
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
15
Что будет с курсом Биткоина в 2022 году – аналитики Forklog ожидают подорожания криптовалюты
4
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решений", в первый же день саммита НАТО
89
В России официально легализован параллельный импорт, президент подписал закон
108
Илон Маск заявил о возможном прекращении работы Starlink в США
27
В Узбекистане победителям IT-конкурса вручили сумку для ноутбука, сетевой фильтр и клавиатуру
21
Доступна новая версия Android 13 Beta 3.3
+
Энтузиасты показали, как мог бы выглядеть ремейк Call of Duty 2 на движке Unreal Engine 5
5
В сеть попали изображения видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition
6
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
5
Инсайдер: дата выхода GTA 6 остаётся неизменной, разработка идёт полным ходом
1
MSI представила жидкостные процессорные системы охлаждения начального уровня
+
Intel снижает цены на процессоры Alder Lake ради стимулирования спроса
17

Популярные статьи

Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
92
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
16
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
76

Сейчас обсуждают

Олег Попов
19:20
Ну надеюсь хотя бы в 2023 выйдет. Почему то уверен, уже не будет прежней атмосферы, всё таки уже перерос игры(
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли на декабрь 2023 г.
Муж_ЗАГЛOTA
19:19
чё там Илошка еще обещал ??? может он ошибся))) для пиндосов обычное явление :D
Volkswagen считает, что главной проблемой для электрификации транспорта станет дефицит батарей
Pilat2009
19:19
Я положил 2 млн под 20% годовых на 3 месяца.И получил в июне больше 100 тыс.
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Показывал 3_14sUn
19:17
Отдавать такие суммы(более 1000р.) на Алиэкспресс - слабоумие и отвага.
На AliExpress появилась PlayStation 5 с дисководом за 46 тыс. рублей
Муж_ЗАГЛOTA
19:16
7 миллионный гейпарад поможет биплатно машинки заряжать по всей Европке -> лохи педальные)))
Volkswagen считает, что главной проблемой для электрификации транспорта станет дефицит батарей
Андрей Филинский
19:15
Ой-ёй. 1) Эмиссия CO2 и соответствующее глобальное потепление не мешает никому, кроме Греты Тунберг. Подавляющему большинству населения от глобального потепления только плюсы, климат на земле придёт ...
Ученые впервые в мире "вырастили" из микроводорослей углеродно-нейтральный портландцемент
ахахах
19:15
майнинг,он как лотерея МММ
Майнеры Эфира на видеокартах ничего не заработали за 2021 год и потеряли все инвестиции – TH
Показывал 3_14sUn
19:07
Судя по названию не взлетит!
Первые детали Hyenas — таинственного шутера от Creative Assembly
Midosa
19:03
Только чой-то у них на лечение в России смс-ками милостыни детям не собирают.
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Каа
19:03
Штамповать деток, когда денег не хватает на видеокарты, помидоры и бананы, такое себе... ИМХО: семья с детьми возможна только в том случае, если доход мужчины превышает 150 тыс. руб. за 40-часовую ра...
Причина резкого падения цен на видеокарты кроется в том, что они больше не нужны майнерам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем