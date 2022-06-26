Топовые видеокарты от AMD и Nvidia продолжают снижаться в цене несмотря на рост второй криптовалюты

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За последнюю неделю криптовалютный рынок показал рост, Bitcoin, оттолкнувшись от отметки в 17,600 доллар укрепился на уровне 21,000 долларов, в это же время Ethereum с 880 долларов сумел восстановиться до 1,200 долларов, что немного подбодрило отчаявшихся майнеров. Вкупе со снизившимся хешрейтом сети награда добытчиков хоть и незначительно, но подросла, но всё равно сроки окупаемости оборудования оставляют желать лучшего. Также не стоит забывать про общую картину в мировой экономике, в США уже всё чаще говорят о возможном приближении рецессии, чтобы избежать её, Федеральная Резервная Служба должна в максимально короткие сроки повысить ключевую процентную ставку до уровня 3,5-4%, напомним: на данный момент мы на уровне 1,5-1,75%, а это может серьезно ударить по всем рынкам, и как мы видим крипторынок особенно остро реагирует на действия ФРС. Помимо этого, никуда не делся украинский кризис, и судя по бескомпромиссности обеих сторон, развязка еще не скоро. Заключение какого-либо мирного договора могло бы позитивно сказаться на настроениях инвесторов.

На рынке валют картина также не меняется, курс доллара закрепился в коридоре 53-55 рублей за условную единицу, и до сих пор нет никакой серьезной поддержки американской валюте, и цена может продолжить снижение, что в свою очередь даст негативный эффект на рублёвый доход майнеров.

Наконец, на фоне падения рынков и доходности в майнинге, мы наблюдаем снижение цен на геймерские видеокарты, многие модели уже вплотную приближаются к РРЦ, к примеру: Palit NVIDIA GeForce RTX 3080TI GamingPro доступна по 109,990

Флагманская модель, самая бюджетная вариация, но даже она на старте продаж стоила 117 тысяч рублей, более премиальные вендоры стоили еще дороже. Сопутствует падению цен снижение интереса со стороны майнеров и выплёскивание на вторичный рынок огромного количества предложений.

Так же снизилась цена на некоторые модели от красных: PowerColor AMD Radeon RX 6800XT снизилась в цене до 73,990 рублей

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Но тут, если быть откровенными, еще не достигнута рекомендованная цена, до начала бума данные модели начинались от 60 тысяч рублей, но на данный момент модель смотрится неплохо по соотношению цена/производительность.