Цены на флагманские Nvidia Geforce RTX 3080 на 10ГБ видеопамяти опустились ниже 90 тысяч рублей

реклама

Последняя неделя складывается для майнеров особенно тяжело, курс Ethereum опускался ниже 900 долларов, сама американская валюта продолжает падать, достигая нового минимума в течение последних 7 лет на отметке 53 рублей за условную единицу, а сложность при таком раскладе продолжает ползти вверх. Хотя, стоить отметить, 29 июня ожидается откат механизма "Бомба сложности", и майнеры на видеокартах немного выдохнут, но при этом Тим Бейко так же не советуют приобретать видеоадаптеры с целью обогатиться, так как до перехода на Proof of Stake вкладчики не смогут окупиться. По словам разработчиков, переход на новый алгоритм произойдёт по плану, до 2023 года, учитывая их пунктуальность, это может произойти и в следующем году, но тем не менее, окупаемость видеоадаптеров на данный момент колеблется в районе 5 лет.

Благодаря всем вышеперечисленным факторам, мы приближаемся к ценам, которые были до всего этого хаоса на рынке, когда например RTX 3080 можно было приобрести в районе 70-80 тысяч рублей. Вот наконец мы уже приблизились к этим значениям: на данный момент GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 доступна за 87,990 рублей.

В 2020 году данную модель можно было приобрести за 75 тысяч рублей, в этот момент еще не кричали на каждом углу про кризис полупроводников, и майнеры еще не начали покупать видеоускорители целыми вагонами, цену кто-то считал приемлемой, кто-то говорил: Подожду пока немного подешевеет и тогда обновлюсь. Уже к концу 2020 года начался нездоровый интерес. Никто даже и представить не мог, что ближайшие полтора года цена на данную модель ни разу не опустится ниже 100,000 рублей.

Стали доступнее и более бюджетные варианты: Palit NVIDIA GeForce RTX 2060 Super на данный момент стоит 37,990 рублей

Эта модель в магазинах до "золотой" лихорадки была выставлена с ценником 30-34 тысячи рублей.

С одной стороны осталось дождаться снижения еще на 20% и "Вуаля!" кризис позади, но с учетом того, что и курс доллара в 2020 был на порядок ниже, кажется даже при такой цене предложение будет неприемлемо, однако, и не стоит забывать о санкционных издержках, и сложно предполагать, какая цена выгодна, а какая абсурдна. Ведь использование параллельного импорта имеет свои "комиссии".

анонсы и реклама Лютая RTX 3090 за копейки - смотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3070 уже дешевле 70тр -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming



