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Ethereum обрушился до 1,500 долларов за монету
Как стало известно, разработчики сети Ethereum объявили о сворачивании "бомбы сложности"
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  Денёк сегодня насыщенный, вчера, 10 июня 2022 года американское министерство труда опубликовало отчет по индексу потребительских цен, который оказался выше ожиданий, 8,6% вместо прогнозируемых 8,3%, и это стало катастрофой абсолютно для всех рынков, так же увеличились ожидания по годовой инфляции, с 5,3% до 5,4%.

  Всё это говорит о том, что ФРС не удаётся побороть инфляционный рост, на всех рынка началось падение, само собой и крипторынок не остался в стороне, главная криптовалюта снизилась в цене с 29,500 до 28,000 долларов. Однако, еще хуже дела обстоят у криптоактива под номером два, Ethereum за этот же период потерял 15% от стоимости, обрушившись с 1,750 долларов, до 1,500. На итак уже падающем рынке ценность проекта убило и решение команды разработчиков в очередной раз отсрочить "Бомбу сложности", что в свою очередь отдаляет переход сети на алгоритм Proof of Stake, и естественно подрывает доверие инвесторов.

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  По итогу, самое плохое для мировой экономики даже не результаты отчетов, и рекордные цифры инфляции, а факт того, что всё оказалось хуже, чем кто-либо мог подумать, никто из выдающихся экономистов даже не мог предположить, что инфляция дойдёт до этих значений, многие считали что пик кризиса уже позади, и действия ФРС сумели погасить пожар. Всё это говорит о двух вещах: Федеральной резервной системе на данный момент не удаётся побороть инфляцию, и пик кризиса еще где-то впереди, и даже ни один экономист не может предположить, чего можно ожидать ближайшее время.

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