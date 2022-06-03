На фоне очередного падения криптовалютного рынка, цены на видоускорители в России скорректировались

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Продолжающийся застой на рынке криптовалют не прекращает щекотать нервишки отечественным ритейлерам, после серьёзного падения с 40,000 долларов за один биткоин, до 25,000 за 7 дней, основополагающая криптовалюта кое-как выкарабкалась к отметке в 30 тысяч, и продолжает торговаться на этом уровне до сих пор. Пару дней назад произошла попытка покорить вершину в 32 тысячи доллар, но увы, рынок откатился обратно. У Ethereum дела обстоят даже хуже, с боковика в 2,000 долларов, главный фаворит майнеров на видеоадаптерах продолжает снижение всё ниже и ниже, опустившись до отметки 1,800 долларов за токен.

Помимо этого, и на мировой арене продолжается экономическая война между государствами, на фоне которой постоянно происходит борьба рубля и доллара, в определённый момент многие уже подумали, что вот, началось, доллар развернулся, с 57 рублей до 66 одним рывком, но далее американская валюта повисла на уровне 61-62 рублей за доллар. Одним словом, курс на данный момент в подвешенном состоянии, когда любая новость может отправить доллар в космос или на дно.

Судя по всему, отечественные магазины предпочитают не рисковать, и активно снижают цены на компьютерное железо, в надежде быстрее всё распродать в преддверии запуска нового поколения видеокарт. Всё же остаётся мнение, что 40-ая линейка может провалиться в продажах в условиях криптозимы. А вот старые поколения видеоускорителей продолжает дешеветь, на этот раз хочется отметить модели бюджетного сегмента: Palit NVIDIA GTX 1660SUPER по цене в 28,990 рублей

Модель хоть и слабовата по современным меркам, однако, на ней можно будет с комфортом поиграть на средних настройках в FullHD при 50-60 кадрах, даже в такие проекты как CyberPunk 2077, но увы, нет ни трассировки лучей, ни DLSS, да и охлаждение самое простейшее, так сказать стартовый вариант для тех, кто не гонится за впечатляющей графикой.

Тем, кому бы хотелось всё же иметь все продвинутые технологии, и иметь некий запас мощности на ближайший год или два, можно присмотреться к Palit NVIDIA RTX 2060SUPER с ценой в 44,990

Здесь уже и настройки можно будет поднять, и все необходимые технологии имеются на борту, сама по себе карта по производительности на уровне RTX 3060, но по более демократичной цене.

Однако, хочется отметить, что к примеру в поднебесной наблюдается повышение цен на электронику

Именно эта же модель, в середине мая, в этом же магазине стоила 987 долларов, с чем связано изменения ценовой политики в самом Китае непонятно, и такая картина у различных продавцов.

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