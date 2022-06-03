Поставки графических процессоров в первом квартале 2022 года упали на 6,2% по сравнению с последним кварталом 2021 года

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За последние 3 года мы могли наблюдать жуткую картину на рынке электроники, началось всё с пандемии в 2019 году, когда по всему миру из-за карантинных ограничений появилась острая необходимость в электронике, для удалённой работы. Вдобавок, по причине закрытия многих заводов на карантин, было нарушено производство этой же электроники, и даже это еще не всё, остановка международной логистики добавляла проблем. Всё это накладывалось друг на друга, и в дальнейшем индустрия взорвалась, производство чипов ускорилось до такой степени, что началась нехватка кремния. В таких же условиях проходил 2020 год, и тут всё стало еще веселее, бум криптовалют и майнинга, вот в этот момент стало страшно, видеокарты, процессоры, смартфоны, всё пошло в топку, слава богу хоть майнинг на смартфонах не был столь популярен. GTX 1660 Super вместо стандартных 19,000 рублей взлетела до 75,000 рублей, а модели RTX 3080 были доступны по 70-80 тысяч отечественных рублей, и спустя пол года цены уже колебались на отметке в 300,000.

Куй железо пока горячо, подумали ребята из Nvidia и AMD, конвейер начал штамповать всё что может майнить. Пока оборудование продаётся в три раза дороже, его нужно собирать и продавать. За 2021 год выручка Nvidia составила рекордные 26,914 миллиарда долларов. Но вот, как это бывает в экономике, после ослепительного подъёма, происходит неизбежное падение, консалтинговая компания Jon Peddie Research опубликовала отчет в котором сказано, что поставки графических процессоров начинают сокращаться, первый квартал 2022 года показал падение на 6,2% по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года. И так же ожидается дальнейшее снижение, учитывая что пока нет никаких предпосылок к основательному развороту на криптовалютном рынке, и повышении спроса на видеокарты и процессоры. Так же стоит отметить, на данный момент рынок перенасыщен и предложениями на вторичке, 110,000 объявлений на торговой площадке Авито, да еще и стоит понимать, порядка половины из них с оптовыми прайсами, либо ассортиментом в выборе, появляется вопрос, а не получится ли с 40-ой линейкой такая же картина, как в своё время произошло с моделями RTX 20, чей старт продаж прошел без каких либо рекордов и космической выручки? На данный момент, без каких-либо изменений в лучшую сторону для майнеров, всё упадёт еще ниже.

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Ближайшие кварталы, с такими темпами, производители видеокарт не смогут реализовывать свой товар, ну ладно хоть Nvidia и AMD сумели заработать в период майнинг-бума, а та же компания intel corp. со своим Arc так и не успела запрыгнуть на вагон уходящего поезда, на этом составе ей не покататься.