Это стало понятно из опроса сотрудников Cisco

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Большинство людей может считать, что они более продуктивны, работая дома, чем когда они были прикованы к рабочему столу в офисе, но похоже, что многие из нас не так высоко ценят своих коллег.

Отчет Cisco проливает свет на отношение людей к удаленной и гибридной работе. Из опроса 1050 британских сотрудников 75% заявили, что их менеджер доверяет им продуктивность работы из дома. Вопрос о том, действительно ли это точка зрения их боссов, или только мнение рабочих, остаётся спорным.

Самый интересный вывод заключается в том, что, хотя большинство людей считает себя более продуктивными при удаленной работе, 61% заявили, что их коллегам нельзя доверять то же самое. Может быть, многие люди не любят своих коллег? Также было обнаружено, что 43% респондентов считают, что их начальники больше управляют на микроуровне, когда работают удаленно или по гибридной схеме.

Как и в случае с другими отчетами, результаты здесь показывают, что преимущества отсутствия постоянного пребывания в офисе перевешивают недостатки, такие как меньшее взаимодействие с коллегами, начальством и компанией в целом. 79% респондентов заявили, что они довольны таким расположением, а 57% заявили, что производительность и качество их работы улучшились.

В другом месте почти три четверти людей заявили, что аспекты их эмоционального, финансового, психического, физического и социального благополучия улучшились благодаря удаленной и гибридной работе, а 78% заявили, что это улучшило их баланс между работой и личной жизнью. Чуть менее половины сказали, что их уровень стресса снизился, а около 65% заявили, что их физическая форма и отношения с членами семьи улучшились.

Джен Шерлер-Гормли, руководитель отдела кадров и сообществ Cisco в Великобритании и Ирландии, сказала: «Очевидно, что гибридная работа никуда не денется, и на то есть веские причины, поскольку как сотрудники, так и предприятия видят ощутимые преимущества по ключевым показателям — от улучшения общего состояния сотрудников и повышения производительности труда».

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Аналогичный отчет за прошлый месяц показал, что большинство работников не хотят возвращаться в офис и могут уйти с работы из-за отсутствия гибкости, как бывший директор Apple по машинному обучению. Более раннее исследование также показало, что люди готовы пойти на сокращение заработной платы и лишиться пособий, чтобы продолжать работать из дома.