реклама
Ранее, после начала специальной военной операции на территории незалежной, Владимир Зеленский в своих выступлениях озвучил такую мысль: "Между нашими странами(Польшей и Украиной) не должно быть границ". Это идею соседи сразу же подхватили, позднее эту цитаты повторил президент Польши Анджей Дуда, дополнив: "Между нами не будет границ. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу".
И вот, 22 мая 2022 года, после выступления прибывшего президента Польши, в Верховной Раде, Зеленский анонсирует о новом законопроекте, дающем особый правовой статус гражданам Польши. Что конкретно будет нести в себе данный проект неизвестно, по мнению специалистов, среди возможных новшеств мы можем увидеть возможность занимать гражданами Польши государственных должностей в Украинской госучреждениях. Если данная гипотеза подтвердится, то безусловно, это будет не быстрый процесс, но постепенно ветвь власти заполнят польские политики, начнётся новая история Украины.
Мир вокруг настолько стремительно меняется, что многие события кажутся фантастическими, однако, затем фантазии становятся реальностью.