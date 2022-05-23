Один из шагов к полному слиянию двух государств, которого многие могли не заметить

реклама

Ранее, после начала специальной военной операции на территории незалежной, Владимир Зеленский в своих выступлениях озвучил такую мысль: "Между нашими странами(Польшей и Украиной) не должно быть границ". Это идею соседи сразу же подхватили, позднее эту цитаты повторил президент Польши Анджей Дуда, дополнив: "Между нами не будет границ. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу".

И вот, 22 мая 2022 года, после выступления прибывшего президента Польши, в Верховной Раде, Зеленский анонсирует о новом законопроекте, дающем особый правовой статус гражданам Польши. Что конкретно будет нести в себе данный проект неизвестно, по мнению специалистов, среди возможных новшеств мы можем увидеть возможность занимать гражданами Польши государственных должностей в Украинской госучреждениях. Если данная гипотеза подтвердится, то безусловно, это будет не быстрый процесс, но постепенно ветвь власти заполнят польские политики, начнётся новая история Украины.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Мир вокруг настолько стремительно меняется, что многие события кажутся фантастическими, однако, затем фантазии становятся реальностью.