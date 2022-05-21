Оптимальная сборка до 85,000 рублей с перспективами на дальнейший апгрейд комплектующих

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По мнению специалиста, цены на комплектующие наконец пришли к более-менее терпимым отметкам, хотелось бы конечно увидеть дальнейшее снижение, но уже наблюдаются цены ниже февральских отметок.

Начать хотелось бы с основного вычислительного элемента, процессор Intel Core i3 12100F, самый недорогой камень из нового поколения, 4 ядра с базовой частотой 3,3 ГГц, 8 потоков, суть данного выбора, как уже упоминалось ранее, возможность апгрейда в будущем на более мощный вариант из того же 12-го поколения.

Стоимость: 12,790

Соответственно материнская плата подобрана под сокет LGA 1700, ASUS PRIME B660M-K, относительно недорогая для данного сокета материнка, но с запасом для перехода на i5 12 и поддержкой DDR4 с скоростью 3200 МГц

Стоимость: 8,600

В качестве памяти можно приобрести 2 планки по 8 ГБ, к примеру Kingmax KM-LD4-3200-8GS DDR4, в целом тут уже на своё усмотрение. Главное учитывать скорость в 3200 МГц.

Стоимость: 2,990 за 1 планку

Кулер для процессора был выбран ID-COOLING SE-224-XT Black, для данного процессора его даже много, но он опять таки будет справляться и с более горячими камнями, а цена немного выше самых бюджетных вариантов.

Стоимость: 1,850

В качестве SSD накопителя Kingston NV1 SNVS m2 на 250 ГБ, хорошее качество и при этом невысокий бюджет, делают данный вариант наиболее оптимальным, для системы и рабочих программ данного объема должно хватить.

Стоимость: 2,890

Соответственно, для игр и личных файлов (по типу: музыка, видео, фото, документы) стоит вставить жёсткий диск, для данной сборки выбор пал на WD Caviar Blue 1TB, опять же нужен относительно недорогой и надежный вариант.

Стоимость: 4,290

Самой на данный момент дорогой частью сборки естественно выходит видеокарта. Среди всех вариантов наиболее оптимальным по критериям низкая цена/наилучшие характеристики будет RTX 3050 8 ГБ, здесь мы имеем и DLSS, и трассировку лучей, и немалый объем видеопамяти, и при этом невысокую стоимость. Производительность на уровне RTX 2060 6 ГБ, но немного дешевле и с большим объемом памяти.

Стоимость: 39,990

По блоку питания выбор пал на GIGABYTE GP-P650B, имеется сертификация 80 plus Bronze, заявлено 648W по 12-ти вольтовой линии, имеется функция Power Factor Correction. На питание видеокарты выделено 4 выхода 6+2 pin.

Стоимость: 4,450

Ну а корпус уже можно подобрать исходя из своих предпочтений и желаний.

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Данная сборка позволит играть в любые игры на средних настройках и с достойным фреймрейтом, и при этом иметь возможность со временем заменять комплектующие на более продвинутые без особых проблем.