реклама
По мнению специалиста, цены на комплектующие наконец пришли к более-менее терпимым отметкам, хотелось бы конечно увидеть дальнейшее снижение, но уже наблюдаются цены ниже февральских отметок.
Начать хотелось бы с основного вычислительного элемента, процессор Intel Core i3 12100F, самый недорогой камень из нового поколения, 4 ядра с базовой частотой 3,3 ГГц, 8 потоков, суть данного выбора, как уже упоминалось ранее, возможность апгрейда в будущем на более мощный вариант из того же 12-го поколения.
Соответственно материнская плата подобрана под сокет LGA 1700, ASUS PRIME B660M-K, относительно недорогая для данного сокета материнка, но с запасом для перехода на i5 12 и поддержкой DDR4 с скоростью 3200 МГц
В качестве памяти можно приобрести 2 планки по 8 ГБ, к примеру Kingmax KM-LD4-3200-8GS DDR4, в целом тут уже на своё усмотрение. Главное учитывать скорость в 3200 МГц.
Кулер для процессора был выбран ID-COOLING SE-224-XT Black, для данного процессора его даже много, но он опять таки будет справляться и с более горячими камнями, а цена немного выше самых бюджетных вариантов.
В качестве SSD накопителя Kingston NV1 SNVS m2 на 250 ГБ, хорошее качество и при этом невысокий бюджет, делают данный вариант наиболее оптимальным, для системы и рабочих программ данного объема должно хватить.
Соответственно, для игр и личных файлов (по типу: музыка, видео, фото, документы) стоит вставить жёсткий диск, для данной сборки выбор пал на WD Caviar Blue 1TB, опять же нужен относительно недорогой и надежный вариант.
Самой на данный момент дорогой частью сборки естественно выходит видеокарта. Среди всех вариантов наиболее оптимальным по критериям низкая цена/наилучшие характеристики будет RTX 3050 8 ГБ, здесь мы имеем и DLSS, и трассировку лучей, и немалый объем видеопамяти, и при этом невысокую стоимость. Производительность на уровне RTX 2060 6 ГБ, но немного дешевле и с большим объемом памяти.
По блоку питания выбор пал на GIGABYTE GP-P650B, имеется сертификация 80 plus Bronze, заявлено 648W по 12-ти вольтовой линии, имеется функция Power Factor Correction. На питание видеокарты выделено 4 выхода 6+2 pin.
Ну а корпус уже можно подобрать исходя из своих предпочтений и желаний.
Данная сборка позволит играть в любые игры на средних настройках и с достойным фреймрейтом, и при этом иметь возможность со временем заменять комплектующие на более продвинутые без особых проблем.