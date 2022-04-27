Резкий подъем рубля к до-февральским отметкам дал окно возможностей для покупки компьютерного железа

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Пожалуй таких цен мы не видели давненько на рынке видеокарт, даже еще до проведения специальной военной операции стоимость видеоадаптеров была на порядок выше, возможно сказывается совокупность факторов, снижение курса доллара к рублю, в течении марта мы наблюдали курс в районе 140 рублей за вечнозелёный, то уже пару дней как мы тестируем отметку в 72 рубля за доллар. Ну и не менее важное снижение курса криптовалют, Bitcoin потеряв 20% снизился до отметок в 40 000 долларов за монету, так же снизился и курс Ethereum с 3 600 долларов, до 2 900.





Когда последний раз мы наблюдали Palit NVIDIA GeForce RTX 3070 JETSTREAM 8G по цене в 92 990? Более бюджетные варианты мы могли лицезреть, но не JetStream, даже в феврале цена у данных моделей была выше.

Кажется что скоро мы наконец доберёмся до рекомендованных цен и это будет победа друзья. Есть надежда что на протяжении года ФРС Соединенных Штатов Америки ускорит сворачивание финансирования всех программ, и начнёт выводить деньги влитые в экономику на протяжении 2021 года, при этом снизив курсы как акций, так и криптовалют, отправив тем самым рынок криптовалют на хотя бы небольшую крипто-зиму, ну или тот же Ethereum должен уйти на POS, дав небольшой период времени что бы мы наконец то увидели 46 000 рублей за RTX 3070. Но так же надо учитывать и такой момент, что бы картина была такой должны сложиться два фактора, во первых эта самая крипто-зима должна наступить, и во вторых доллар по отношению к рублю должен оставаться на таких же отметках, что учитывая краткосрочные перспективы кажется сомнительным.

Что можно сказать о сегодняшней ситуации в стране, пока еще большинство санкций не вступили в силу в полном объёме, рубль по большому счёту так же укрепляется на нескольких так сказать костылях, и послабления и снятия этих самых костылей должно будет негативно отразиться на курсе рубля на краткосрочный период времени, будет период времени когда всё это добро будет во первых сложнее достать из-за западных санкций, однозначно товары будут, но в меньших объёмах и возможно большей стоимость транспортировки, ну и себе стоимость по отношению к рублю может повыситься в зависимости от того какой курс доллара будет на дворе.

Рано или поздно конечно повлияют думается в лучшую сторону изменения в Мировой экономике, когда торговля по всему Земному шару будет протекать не только в долларе, но и собственно в Китайской валюте, но до этого должны произойти еще масса событий на планете, да и налаживание всей новой системы расчетов займёт не один год. Так что, друзья, верим в хорошее, готовимся к худшему, дождёмся лучшего.

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