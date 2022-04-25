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Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
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  Уже десять лет назад, в далёком 2012 году будучи под санкциями, Иран заключил соглашение с Китаем, предусматривающие возможность продавать поднебесной черное золото за китайский юань. И вот в наше время после получения рекордного количества санкций, Россия так же начинает торговлю с Китаем через юань, исключая из цепочки расчетов доллар. Далее в марте этого же года к такому же решению приходят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, причем есть подозрения что данный список будет пополняться. 

  Пекин уже давно планировал выдвинуть отечественную валюту на Мировой рынок, и сейчас появилось то самое окно возможностей. Пока что список стран принимающих юань невелик, но сам факт того что есть жизнь без доллара ломает тщательно отработанный механизм, которой душил страны выступившие против интересов США. Если долгие годы на Земле было одно господствующее государство после распада СССР, то сейчас мы наблюдаем как встаёт равная ему держава.

  На картах ниже вы можете наблюдать доминирование экспорта по всему Миру в разные года

  

 Череда санкционных изоляций различных стран, заставляет многие государства задуматься, возможно пора диверсифицировать риски, и постепенно разменивать доллары. Таким образом в этом году Израиль пополнил свой золотовалютный различными валютами среди которых был и китайский юань, снизив при этом долю американских долларов.

  Многие эксперты говорят о скором превращении России во вторую Северную Корею: полная изоляция, отсутствие импорта, запрет на экспорт, технологическое развитие уровня 90-ых, однако, не берут в расчет то, что меняется в целом расклад сил в мире. Да, в ближайшее время мы ощутим удар по экономике, однако, так же в перспективе мы можем и увидеть восход нового мирового порядка, где уже санкции США будут актуальны только внутри США, идёт борьба не между Россией и Западом, идёт борьба за сохранение старого восприятия миропорядка, где США решает кому что делать, где бомбить с кем торговать, и нового, где Китай будет первым среди равных. По мнению американского финансиста мы уже на пороге этих изменений, однако в истории при каждом таком переделе происходили масштабные войны, как например Наполеоновские или Первая и Вторая Мировые, будем надеяться что США не станет пытаться отвоевать своё положение в мире. Это уже не кажется фантастикой показанной в киноленте, подписание договора об оборонном сотрудничестве между Китаем и Соломоновыми Островами прямое тому подтверждение. В 2021 году организованный альянс AUKUS, включающий в себя Великобританию, США и Австралию, созданный по типу NATO вокруг Китая, заставляет Пекин действовать, что бы не попасть в такую ситуацию, в которую попало наше государство. 

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  Нельзя однозначно заявить какой будет жизнь в ближайшие месяцы, будет страна в полном упадке, или начнёт свой расцвет, всё покажет окончание этого мирового передела.

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