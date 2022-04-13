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  До сегодняшнего дня пределом разблокировки карт Nvidia с ограничителем являлась отметка в 73-77% от максимально возможного, однако группа разработчиков активно работающая над обходом ограничений смогла сделать очередной прорыв. На этот раз взята вершина в более чем 80%.

  Сами они заявляют о разблокировке от 78% до 85%, однако совершенно уверенно на основе тестов можно говорить о стабильной работе на отметке в 82%. На примере 3080 Ti Можно получить 96-98 мегахеш, вместо 90-93 ранее. Это порядка 5-6% прироста, и тут на самом деле речь идёт скорее не о плюсах крипто-добытчиков, а о возможных последствиях для рынка.

  Во-первых, это напоминание о том что барьер от Nvidia постепенно тает, и рано или поздно будут взяты и другие отметки, во вторых в начале осени 2021 года мы наблюдали снижение цен на видеокарты, к примеру модели 3060 TI были доступны в магазинах в районе 75 000 рублей на тот момент, и как только разлетелась новость о том что LHR разблокирован до 72-73% мы увидели резкий рост цен до 90 000 за те же карты в течении двух недель.

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  С другой стороны команда Ethereum-а всё усерднее приближают переход сети на алгоритм PoS, что по логике должно отбить желание у многих закупаться видеокартами, приближается этот переход уже не первый год. на данный момент цены на видеокарты прилично снизилось, но каждый новый день только добавляет вопросов. Стоит ли покупать сейчас или ждать еще пару месяцев и смотреть как будет разворачиваться картина летом один из самых насущных вопросов.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #ethereum #lhr #хешрейт
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