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Zelikman
Музыканты могут получить возможность загрузки своих треков в радио Grand Theft Auto VI
Система даст возможность загружать уникальные треки, которые не доступны больше нигде в интернете

По заявлениям известного музыкального продюсера Джермейна Дюпри, Grand Theft Auto VI представит революционный подход к интеграции музыки в игровой процесс. Во время подкаста New Rory and Mal он раскрыл, что артисты получат возможность напрямую загружать свои треки в игру. Однако Дюпри не назвал конкретно шестую часть. Логично предположить, что речь идёт именно о GTA VI, учитывая скорый релиз проекта.

Особый интерес вызывает информация о том, что Дрейк может получить собственную радиостанцию в игре. Это открывает перспективу превращения GTA VI в своеобразный музыкальный сервис наподобие Spotify. Игроки смогут открывать для себя новые треки прямо во время виртуальных поездок по Нео-Вайс-Сити.

Для Rockstar Games такой подход выглядит любопытно. Музыка всегда играла ключевую роль во франшизе. Стоит напомнить, как саундтреки предыдущих частей становились культовыми, будь то ретро-хиты в Vice City или современные композиции в GTA V. Если новая система действительно будет реализована, это может изменить правила игры для музыкальной индустрии. Остаётся надеяться, что функция не ограничится хип-хоп исполнителями. Сама Grand Theft Auto VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S 26 мая 2026 года.

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#гейминг #видеоигры #grand theft auto #gta vi
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