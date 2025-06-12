Также по информации Moore's Law Is Dead, вырастит количества инструкций за такт IPC

Ещё в мае появилась информация о разработке AMD пяти различных вариантов архитектуры Zen 7 — должны появиться как модели для максимальной производительности, так и для лучшей энергоэффективности. Согласно последним данным, версия Zen 7 для платформы AM6 будет оптимизирована для роста количества инструкций за такт IPC и повышения тактовых частот.

По данным авторитетного канала Moore's Law Is Dead, ссылающегося на надёжные источники в AMD, потребительские процессоры Zen 7 также получат значительное увеличение количества ядер по сравнению с Zen 6: настольные версии Zen 7 смогут предложить до 32 ядер благодаря использованию двух 16-ядерных CCD-чипов с суммарной поддержкой 64 потоков. При этом 3D-версии с дополнительной кэш-памятью не войдут в потребительскую линейку.

Аналитики отмечают несколько ключевых особенностей Zen 7. Чипы для платформы AM6 получат существенно увеличенный объём V-кэша. Технология 3D-чипов не будет применяться в массовом сегменте. При этом показатели IPC у стандартных и 3D-версий ожидаются сопоставимыми. Однако традиционные ядра смогут работать на более высоких частотах и напряжениях.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Флагманский Ryzen 9 на архитектуре Zen 7 потенциально сможет предложить на 50% больше ядер по сравнению с топовой моделью Zen 6, значительный прирост IPC и возможное увеличение объёма 3D-кэша. Такие улучшения могут сделать Zen 7 крайне привлекательным вариантом для обновления у владельцев Ryzen 9000.

Однако, ожидать выхода новых процессоров стоит не раньше 2028 года. Как подчёркивает MLID, представленная информация основана на предварительных данных. Производитель может скорректировать характеристики ближе к релизу новой линейки.