В рамках мероприятия также была живая демонстрация геймплея на PlayStation 5 Pro.

В рамках Summer Game Fest 2025 состоялась масштабная презентация долгожданной Death Stranding 2: On the Beach. Мероприятие включило в себя панельную дискуссию с участием легендарного Хидео Кодзимы, актёров Сиоли Куцуны и Троя Бейкера, а также музыканта Woodkid. Ведущим выступил Джефф Кили. Во время дискуссии участники поделились ценными инсайдами по игре. Woodkid рассказал о тонкостях создания музыкального сопровождения, Бейкер и Куцуна раскрыли детали работы над своими персонажами, а Кодзима поделился взглядами на творческий процесс разработки. Однако, разработчики тщательно избегали спойлеров

Кульминацией вечера стала эксклюзивная живая демонстрация геймплея на PlayStation 5 Pro. Представители Kojima Productions показали фрагменты первых часов игры. Геймплей сопровождался комментариями самого Кодзимы. Особую ценность презентации придал формат живой демонстрации. Это редкое явление в современной индустрии гейминга. Релиз игры назначен на 26 июня 2025 года.

Одновременно с этим стартовал мировой тур, который посетит в общей сложности десять стран до ноября 2025 года. Среди них отмечаются: Китай, Япония, Франция, Англия, Корея, Тайвань, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия и Италия. При этом, организаторы пока не раскрывают детали программы тура.