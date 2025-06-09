Согласно слухам, эти модули могут применяться для увеличения объёма видеопамяти в графических картах серии GeForce RTX 5000.

Nvidia продолжает внедрение чипов памяти GDDR7 на 3 ГБ в свои новые видеокарты. В настоящее время только мобильная версия GeForce RTX 5090 получила эту память в потребительском сегменте. Она предлагает 24 ГБ при 256-битной шине. Согласно инсайдерской информации, следующими в очереди на обновление стоят RTX 5080 в потенциальной версии Super. Также ходят слухи о возможном увеличении объёма памяти для RTX 5070 Super до 18 ГБ и выпуске варианта RTX 5060 с 12 ГБ после критики базовой версии.

На китайском рынке в продаже уже появились новые комплекты памяти Samsung K4VCF325ZC-SC28 объёмом 24 ГБ. Для получения бесплатной доставки покупателям предлагается приобрести как минимум пять модулей по цене около 10 долларов за штуку. Nvidia фактически подтвердила возможное использование аналогичных чипов в своём официальном демонстрационном ролике с 3D-моделью GeForce RTX 5090 Founders Edition. Это даёт основания предполагать выпуск версии с 48 ГБ памяти. Компания уже успела опробовать подобное решение в профессиональном сегменте. Она выпустила видеокарту RTX PRO 6000 Blackwell с чипами памяти по 3 ГБ.

Появление этих компонентов в свободной продаже открывает перед моддерами новые возможности по апгрейду существующих видеокарт серии GeForce RTX 5000. Технически такой апгрейд возможен, если только Nvidia не внесла аппаратные ограничения. Ситуацию упрощает тот факт, что большинство мобильных и настольных карт RTX 5000-й серии используют одинаковые модули памяти. Стоит понимать, в настоящий момент никаких подтверждений от самой Nvidia ещё не было.