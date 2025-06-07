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Zelikman
Всего за первые сутки консоли Nintendo Switch 2 разошлись тиражом в 3 миллиона единиц
Новинка смогла установить новый мировой рекорд. Её продажи оказались в три раза выше, чем у PlayStation 4.

Новая консоль Nintendo Switch 2 появилась в продаже 5 июня и сразу установила абсолютный рекорд среди игровых систем. Уже в первый день было продано более 3 миллионов экземпляров по всему миру. Это втрое превысило предыдущий рекорд PlayStation 4. Такой успешный старт позволяет прогнозировать, что Switch 2 превзойдет двухмесячный рекорд совокупных продаж PlayStation 4 и 5 буквально за неделю. К слову, последние разошлись тиражом около 4,5 млн. единиц.

Ажиотаж вокруг новинки оказался невероятно высок. В Японии 2,2 миллиона человек приняли участие в лотерее на право покупки. В американской сети Target весь тираж был раскуплен всего за два часа. Японские предзаказы достигли 1,23 миллиона единиц. Таким образом в данном регионе удалось оставить позади не только показатели оригинальной Switch, но и легендарной PlayStation 2. Такой старт позволяет предположить, что Switch 2 может существенно  превзойти успех своей предшественницы.

Эксперты уже скорректировали годовой прогноз продаж в сторону увеличения с 15 до 16 миллионов устройств. Также долгосрочная цель в 100 миллионов выглядит вполне достижимой. Успех консоли положительно отразился на котировках Nintendo. За год акции компании подорожали на 25%. Рыночная капитализация компании превысила 100 миллиардов долларов.

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#гейминг #nintendo #консоли #switch 2
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