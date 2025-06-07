Проект создан на движке Unreal Engine 5 и получит множество новых игровых механик.

На мероприятии Summer Game Fest 2025 Mundfish показала первый трейлер Atomic Heart 2. Это продолжение научно-фантастического шутера в ретро-стиле. Действия игры происходят в альтернативном Советском Союзе Социалистических Республик. Игра обещает ещё больший мир, новых врагов и улучшенные механики.

Судя по трейлеру, события разворачиваются в 1950-х годах. Как и в прошлой части, технологии вышли из-под контроля и игрокам вновь предстоит сражаться с огромными роботами и наёмниками в разрушенных промышленных зонах. Однако, на данный момент детали сюжета держатся в секрете. Разработчики делают упор на открытый мир и улучшенную динамику боёв. Например, игрок сможет использовать две руки одновременно — держать два оружия или гаджета. Также обещают более глубокую систему крафта: улучшение брони, оружия и других предметов. RPG-элементы станут продуманнее.

Игра работает на Unreal Engine 5. В первой части был использован движок Unreal Engine 4. Это позволит улучшить освещение, текстуры и разрушаемость объектов. В трейлере уже видны детализированные персонажи и эффекты. Однако, точная дата выхода Atomic Heart 2 пока неизвестна.

Помимо Atomic Heart 2, Mundfish дополнительно анонсировала The Cube — отдельную MMO-игру. Её действия происходят через несколько лет после событий первой части «Атомного сердца».