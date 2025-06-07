JerryRigEverything уже проверил новую консоль на прочность.

Nintendo Switch 2 вышла на рынок с заметными улучшениями. Новая версия консоли получила увеличенный экран и более мощное «железо». Однако, ещё одним немаловажным вопросом является — насколько она надежна? Автор YouTube-канала JerryRigEverything уже провёл первые тесты на прочность.

Экран игровой консоли оказался довольно уязвимым. Пластиковая защитная пленка, которую Nintendo установила для безопасности, может легко поцарапаться в кармане даже от обычных ключей или монет. Производитель рекомендует сразу заменить её на более прочное стекло. Его можно приобрести на различных торговых площадках.

Зато другие элементы конструкции отличаются улучшенной надёжностью. Надписи на кнопках управления теперь не стираются, так как являются частью самого пластика. Металлические плечевые кнопки имеют более прочное крепление к консоли. Даже тонкая подставка сделана из металла. Особенно порадовали новые Joy-Con. Их контакты выдерживают серьёзные механические нагрузки без повреждений.

Таким образом, Switch 2 действительно стала мощнее и продуманнее в плане конструкции, хотя защиту экрана лучше модифицировать сразу после покупки. Nintendo явно учла опыт предыдущей модели и сделала упор на долговечность ключевых элементов управления.