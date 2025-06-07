Пока неизвестно, будет ли сериал повторять сюжет из оригинальной трилогии, или же зрителям покажут новых персонажей и события.

Ещё несколькими годами ранее Amazon заключила соглашение с EA и BioWare на экранизацию франшизы. В ноябре 2024 года к команде присоединился Дэн Кейси, сценарист «Форсажа 9». Теперь, с назначением опытного шоураннера, работа над сериалом может наконец сдвинется с мертвой точки.

Даг Джанг, известный по работе над фильмом «Звездный путь: Бесконечность» и сериалом «Охотник за разумом», возглавит создание телеадаптации известной игры Mass Effect для Amazon. Это решение должно дать новый импульс проекту, который разрабатывается уже несколько лет.

Пока остаётся загадкой, какой подход выберут создатели. Сериал может либо рассказать новую историю в данной вселенной, либо повторить сюжет игр о капитане Шепарде. В любом случае, формат телесериала даёт больше возможностей для раскрытия разнообразного мира Mass Effect по сравнению с полнометражным фильмом.

Главным преимуществом сериала является возможность уделить внимание не только масштабным событиям, но и камерным моментам. Они, по мнению фанатов, также имеют немаловажную роль в играх франшизы. Если сериал получится удачным, компания может рассмотреть больше проектов по вселенной Mass Effect. Причём разработчики готовы даже выйти за рамки оригинальной трилогии. Остаётся только ждать первых конкретных новостей о дате выхода и составе актёров.