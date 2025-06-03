Ранее Фрэнк Азор заявлял, что большинству геймеров вполне хватает и 8 ГБ видеопамяти

В последние месяцы вопрос объёма видеопамяти в графических процессорах встал особенно остро. Данная тема взорвала форумы, посвящённые компьютерному железу, после начала рекламной акции Nvidia вокруг видеокарты GeForce RTX 5060 Ti, а усугубилось всё в момент релиза RTX 5060.

Стоит напомнить, что перед выходом видеокартв RTX 5060 Ti «Зелёный гигант» предоставил ведущим обзорщикам исключительно модели с 16 ГБ видеопамяти. Ни одному из техноблогеров не дали опробовать конфигурацию с 8 ГБ. В сообществе посчитали, что таким образом компания пытается скрыть существенное отставание в игровой производительности последней по сравнению со старшей версией.

Всё стало ещё хуже, когда Nvidia начала давить на обзорщиков, требуя публиковать исключительно хвалебные отзывы в отношении GeForce RTX 5060 и сравнивать её только RTX 3060 и RTX 2060 Super. Это спровоцировало шквал критики в адрес «Зелёного гиганта». Два крупных техноканала, Hardware Unboxed и Gamers Nexus, начали открыто выступать против политики компании.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Своё мнение по этому поводу высказал и Фрэнк Азор из AMD. По его словам, видеокарты с 8 ГБ памяти до сих остаются востребованными. Более того, большинству геймеров вовсе не нужно свыше 8 ГБ видеопамяти. Он отметил, что по сей день многие пользователи имеют мониторы с разрешением 1920х1080 пикселей, и играют в основном в киберспортивные проекты. Со слов Азора, таким геймерам неважно, какой фреймрейт его адаптер демонстрирует в ААА-играх, а вот возможность сэкономить на покупке может быть в приоритете.

Однако в Hardware Unboxed раскритиковали и его высказывания. В своём видео эксперты заявили, что всё это оторвано от реальности, и в любом случае, сегодня видеокарты с 8 по сути являются устаревшими решениями. По их мнению, в последние годы рост требований к объёму видеопамяти существенно ускорился и даже в Full HD-разрешении видеоигры могут требовать 9 ГБ VRAM и выше. В качестве примера была приведена Hogwarts Legacy — 9,3 ГБ с максимальными настройками графики.

Стоит отметить, что действительно, есть такая категория пользователей, которым интересны исключительно нетребовательные киберспортивные игры: DotA 2, Counter-Strike, League of Legends и так далее. Хотя и в этом случае геймер может захотеть разнообразить свой досуг ААА-проектами. Однако самая главная претензия заключается в попытках компаний утаить разницу в игровой производительности между вариантами с 8 и 16 ГБ VRAM.