Инсайдеры поделилист всеми новыми деталями по следующей хоррор-игре Capcom.

Франшиза Resident Evil является одной из самых крупных и узнаваемых серий у компании Capcom. Она берёт начало в далёком 1996 году, ещё во времена Sony PlayStation первого поколения. Сегодня компания работает уже над девятой частью серии.

Накануне инсайдеры раскрыли новые сведения по готовящейся игре. Согласно полученным данным, Resident Evil 9 будет финалом всей франшизы и началом некой другой серии. Судя по всему, действия последующих игр будут происходить в той же вселенной, но уже с другими персонажами и сюжетом. Однако, это пока лишь предположения. Как именно будут выглядеть новые проекты, источники не сообщают.

«Resident Evil 9 будет игрой "Заключение", а также игрой "Новое начало"», — заявили инсайдеры.

В качестве главного героя в Resident Evil 9 будет выступать Леон Кеннеди. При этом, он не должен стать единственным играбельным персонажем в новой части. По словам источников, изначально её вовсе планировали выпустить в качестве кооперативного проекта с масштабным открытым миром. Но впоследствии от этой концепции решили отказаться.

Также инсайдеры рассказали, что новая часть полностью игнорирует события шестой игры и ведёт сюжет независимо от неё. Судя по всему, в Capcom считают данную часть одной из самых неудачных в сценарном плане. Ожидается, что официальный анонс Resident Evil 9 состоится на Summer Game Fest 2025.



