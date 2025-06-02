Всего у американского ритейлера не хватает 32 графических процессоров общей стоимостью около 90 000 долларов.

Хотя подделки и другие методы мошенничества на рынке видеокарт уже дело привычное, но новый скандал с ZOTAC GeForce RTX 5090 удивляет даже бывалых энтузиастов. Покупатель Micro Center в Санта-Кларе, с ником JamesFerg650 на Reddit, купил новую карту, но внутри коробки вместо GPU обнаружил… рюкзаки.

Запечатанная упаковка исключает вмешательство магазина — подмена явно произошла раньше. Стоит сразу отметить, что покупателю повезло, ему без вопросов заменили товар. Однако, как выяснилось, это не единственный случай. В том же магазине зафиксировано более 30 аналогичных инцидентов, и все с картами ZOTAC RTX 5090.

Обычно мошенничество происходит на этапе перепродажи. Однако в данном случае коробки были запечатаны, а это означает, что подмена была осуществлена ещё до того, как товары попали в магазин. Позже в Micro Center заявили, что пустые упаковки поступили прямо с завода ZOTAC в Китае. Представители ритейлера обвиняют своего поставщика.

«Наша команда знает об этих сообщениях и активно расследует законность проблемы. В настоящее время мы все еще работаем внутри с нашей командой в Санта-Кларе, чтобы подтвердить имеющиеся у них данные. К сожалению, у нас нет никаких дополнительных сведений, однако, мы работаем над этим с командой Санта-Клары. Хотя они знают об этих сообщениях, наша команда в магазине делает все возможное, чтобы проверить эти товары перед покупкой», — заявили в компании.

Магазин оперативно отреагировал, связавшись с пострадавшим через Reddit. Но у ретейлера в общей сложности 32 пропавшие видеокарты стоимостью свыше 90 000 долларов. Пока идет расследование, покупателям стоит снимать распаковку на видео — это упростит возврат в случае подобного мошенничества. Вполне возможно, что речь идёт о крупной поставке графических процессоров различным партнёрам.