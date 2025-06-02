Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Micro Center получил партию запечатанных коробок GeForce RTX 5090 от ZOTAC без видеокарт
Всего у американского ритейлера не хватает 32 графических процессоров общей стоимостью около 90 000 долларов.

Хотя подделки и другие методы мошенничества на рынке видеокарт уже дело привычное, но новый скандал с ZOTAC GeForce RTX 5090 удивляет даже бывалых энтузиастов. Покупатель Micro Center в Санта-Кларе, с ником JamesFerg650 на Reddit, купил новую карту, но внутри коробки вместо GPU обнаружил… рюкзаки.

Запечатанная упаковка исключает вмешательство магазина — подмена явно произошла раньше. Стоит сразу отметить, что покупателю повезло, ему без вопросов заменили товар. Однако, как выяснилось, это не единственный случай. В том же магазине зафиксировано более 30 аналогичных инцидентов, и все с картами ZOTAC RTX 5090.

Обычно мошенничество происходит на этапе перепродажи. Однако в данном случае коробки были запечатаны, а это означает, что подмена была осуществлена ещё до того, как товары попали в магазин. Позже в Micro Center заявили, что пустые упаковки поступили прямо с завода ZOTAC в Китае. Представители ритейлера обвиняют своего поставщика.

«Наша команда знает об этих сообщениях и активно расследует законность проблемы. В настоящее время мы все еще работаем внутри с нашей командой в Санта-Кларе, чтобы подтвердить имеющиеся у них данные. К сожалению, у нас нет никаких дополнительных сведений, однако, мы работаем над этим с командой Санта-Клары. Хотя они знают об этих сообщениях, наша команда в магазине делает все возможное, чтобы проверить эти товары перед покупкой», — заявили в компании.

Магазин оперативно отреагировал, связавшись с пострадавшим через Reddit. Но у ретейлера в общей сложности 32 пропавшие видеокарты стоимостью свыше 90 000 долларов. Пока идет расследование, покупателям стоит снимать распаковку на видео — это упростит возврат в случае подобного мошенничества. Вполне возможно, что речь идёт о крупной поставке графических процессоров различным партнёрам.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5090 #zotac
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
6
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
15
AMD Ryzen AI Max Pro 385 протестирован в Geekbench
+
Tom's Hardware сравнили в играх процессоры Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K
9
Nintendo Switch 2 оснащена аппаратной защитой от взлома с необратимыми последствиями
10
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
5
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
2
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
+
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
1
GTA 6 может включить дополнительные регионы помимо Вайс-Сити
+
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
+
Snapdragon X2 Elite получит 18 ядер и поддержку до 64 ГБ ОЗУ
+
Xiaomi готовит сразу две новые модели смартфонов Poco и Redmi к международному запуску
+
Google выпустила приложение для запуска ИИ-моделей прямо на телефоне
+
Banana Pi представила новый одноплатный компьютер BPI-R4 Pro на базе MediaTek MT7988A
2
Muitavy представила настольное зарядное устройство 4-в-1 мощностью 200 Вт
+
Apple намеревается изменить линейку iPhone 17, предложив увеличенный экран и обновлённый дизайн
+
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
+
Находясь под санкциями около шести лет, Huawei вложилась более чем в 60 китайских компаний
+
GeForce GTX 970 с GPU от GTX 980 и 8 ГБ памяти оказалась в 2,7 раза быстрее оригинальной GTX 970
1

Популярные статьи

Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
8
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
14
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
40
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
18
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
2

Сейчас обсуждают

ebatoryi
13:28
пиндосы жирные,как свиньи стали.
NYT: Доклад Белого дома о состоянии здоровья американцев, вероятно, составлен с помощью ИИ
Дмитрий Малинин
13:12
Даже текущая сборка хорошего компа от 200 тысяч стоит с периферией! Дорогая становится электроника!
Цена в $45 000 за 1,4-нм техпроцесс от TSMC может ограничить круг заказчиков
MA_TE
13:11
Сегодня рекорд по комментариям. Подвиги Чимбала вышли на новый уровень...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Snowman44
13:11
Да, не спорю. Надеюсь, мы сможем узнать всю инфу по окончанию дела. Просто смысл сейчас что-то вбрасывать то? Я про автора статьи. Инфы нет, но по статье явно он делает Лесту уже виноватыми. К этому м...
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Виталий Зырянов
13:03
Даже микролаб соло серии, свены ма серии, тех лет, рвут это как тузик грелку по качеству звука. Хотя и они далеки от чего-то приличного. Ещёхраз повторюсь, с этим, вам точно не нужно покупать никакие ...
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
owzod
13:01
А что то изменилось? за пол года ...
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
Евгений Васютин
12:48
когда начинается дело, обвиняемая сторона получает документы в чем ее обвиняют и готовит свою защиту по ВСЕМ пунктам. Она не идет в слепую. Мужду получением документов и объявлением закрытого суда ест...
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Waramagedon
12:46
Я не знаю, что вы продавали и слушали, но их звук на фоне многих всяких АС для компьютеров звучат на 4 балла из 5. Я когда их покупал, прослушал много всякого. Советую почитать тесты рилтеков последн...
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
Анди
12:43
Но жалоба же как раз подана на то, что они якобы спонсировали, а не про налоги) Налоговая в таких компаний частый гость, такое не утаишь)
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Aleksei Byevich
12:42
за пуканы свои испугались
Российские автодилеры выступили против прямых онлайн-продаж машин автоконцернами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем