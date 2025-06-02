Благодаря этому удастся добиться создания новых жёстких дисков объёмом 150 ТБ.

На минувшей конференции инвесторов и аналитиков Seagate 2025 руководитель компании Дэйв Мосли раскрыл планы по развитию на ближайшее десятилетие. С его слов, за этот период ёмкость HDD-накопителей должна вырасти в несколько раз по сравнению с актуальными решениями.

По прогнозам генерального директора Seagate, к 2028 году компания сможет представить пластины для жёстких дисков объёмом 10 ТБ, что позволит запустить массовое производство 100-терабайтных HDD-накопителей уже к 2030 году.

«Мы полностью уверены в плане развития нашего продукта в рамках Mozaic 5. И, что примечательно, пространство для проектирования гранулированных железо-платиновых носителей, которое есть в Mozaic 3, выглядит весьма жизнеспособным, чтобы дать нам до 10 ТБ на диск», — заявил он в ходе конференции.

Однако, этим планирование компании не ограничивается. По словам Мосли, примерно через десять лет компания сможет продемонстрировать пластины ёмкостью 15 ТБ. Соответственно, это впоследствии позволит наладить выпуск моделей жёстких дисков с общим объёмом в 150 ТБ. Он подчеркнул, что достижение этой цели возможно благодаря собственной технологии HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Однако, преодоление отметки в 150 ТБ уже может быть проблематичным для данной архитектуры, и при достижении этого уровня нужно будет искать новые решения в данной сфере.