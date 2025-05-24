Представители четырёх крупнейших ассоциаций обратились к президенту страны с просьбой защитить компанию, владеющую играми «Мир танков» и «Мир кораблей».

В 2022 году Wargaming приняла решение оставить свои бизнесы в России и Беларуси. Это произошло на фоне начала Специальной военной операции на территории Украины. Компания отделила российское подразделение Lesta Games и передала ей права на World of Tanks и World of Warships. Само собой, речь идёт исключительно о платформе для Российской Федерации и Республики Беларусь. Позже игры были переименованы в «Мир танков» и «Мир кораблей» соответственно, а связь между Wargaming и Lesta Games разорвана.

Однако, в этом году Генеральная прокуратура России обвинила отечественную компанию в поддержании бизнес-связей с Wargaming. Тем самым Lesta Games может оказаться виновной в косвенном финансировании Киева. Стоит напомнить, что в 2023 Wargaming провела акцию в поддержку Украины. По имеющимся данным, тогда ей удалось собрать более одного миллиона долларов.

в связи с этим, ведомство требует передать все активы компании в руки государства. То есть, фактически, в случае признания вины Lesta Games, она будет полностью национализирована. В свою очередь, компания отрицает какие-либо совместные операции с Wargaming. Представители отечественной фирмы также подчёркивают, что наоборот, всячески поддерживали все отмечаемые на территории России праздники собственными акциями.





В защиту Lesta Games выступили четыре крупнейших ассоциации IT-индустрии в Российской Федерации. В совокупности, они насчитывают более 700 компаний, а их общее количество сотрудников превышает 300 000 человек. Представители технологического сектора направили письмо Владимиру Владимировичу Путину с просьбой обратить внимание на данное судебное дело.

По словам экспертов, национализация приведёт к полному коллапсу компании. С момента появления новостей о начале расследования в отношении Lesta Games, её покинуло уже свыше 200 сотрудников — практически половина всех специалистов. Также этот процесс окажет влияние на всю отечественную индустрию, спровоцировав отток инвесторов и ряд других последствий. Стоит отметить, что «Мир танков» является флагманским проектом на российском рынке видеоигр.