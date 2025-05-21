По словам источника, также до 32 ГБ/с вырастет скорость памяти.

Немногим ранее один из инсайдеров сообщил, что следующие видеокарты GeForce RTX 5080 Super и RTX 5070 Super получат на 50% больше видеопамяти. Однако, существенного прироста в производительности самого графического процессора, с его слов, ожидать не стоит.

Накануне эту же информацию привёл один из авторитетных инсайдеров, Kopite7kimi. Согласно его данным, видеокарта GeForce RTX 5080 Super получит чип GB203-450 с 10752 ядрами. Для сравнения, стандартная версия имеет такое же количество ядер, но оснащается графическим процессором GB203-400. Вдобавок, потребление видеокарты увеличится до 400 Вт — у базовой модели лишь 360 Вт.

Также на борту новинки должно быть 24 ГБ видеопамяти и 256-битная шина. Скорость памяти окажется выше: если у GeForce RTX 5080 она находится на уровне 30 ГБ/с, то у модифицированной версии предполагается 32 ГБ/с. Судя по всему, компания будет использовать 3-гигабайтные чипы GDDR7 вместо вариантов на 2 ГБ. В результате, пропускная способность видеокарты должна увеличится на 6,6%.

По мнению экспертов, с учётом того, что количество ядер остаётся неизменным, производительность GeForce RTX 5080 Super будет лишь на 5% выше, чем у актуальной модели. Такую же картину уже можно было наблюдать с переходом от RTX 4080 к RTX 4080 Super. Предположительно, обновлённая версия будет представлена осенью текущего года.