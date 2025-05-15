По мнению политика, руководство Европейского Союза движется в ошибочном направлении

После возникшего на Украине конфликта Соединённые Штаты Америки и многие страны Европейского Союза ввели серьёзные экономические санкции против России. Западные государства попытались отрезать её от мировой торговли. Однако, как хорошо известно, результат оказался неоднозначным.

Российская экономика сумела устоять, чего не ожидали многие оппоненты. Более того, ощутимый урон получили сами европейские государства. Частичный отказ от энергоресурсов из России увеличил расходы предприятий и домохозяйств на электроэнергию и логистику. В связи с этим некоторые заводы и фабрики практически оказались нерентабельными. За счёт этого администрации Байдена было несложно привлечь их к развёртыванию предприятий в США.

Несмотря на уже полученный урон, лидеры Европейского Союза намерены и дальше сокращать поставки выгодных им российских ресурсов. Брюссель рассчитывает постепенно полностью отказаться от закупок у России. Однако некоторые страны организации продолжают сопротивляться и критиковать такую политику ЕС. Глава Министерства иностранных дел Венгрии заявил, что абсолютно неразумная инициатива.

«Более того, европейцы хотят продолжать следовать по этому пути, совершая экономическое самоубийство, они пытаются полностью подорвать суверенитет национальных энергетических систем», — заявил Петер Сийярто.

Пока Дональд Трамп размышляет о снятии большинства санкций против Российской Федерации, европейские чиновники планируют их ужесточение. По мнению МИД Венгрии, Брюссель ведёт всех в неправильном направлении.