Данный боевой дрон принадлежит оборонной компании Anduril и создан в рамках программы «Беспилотный боевой аппарат напарник».

За последние три года военные многих стран окончательно пришли к выводам, что в театрах боевых действий будущего главенствующее место будут занимать боевые дроны и роботизированные системы.

Сперва небольшие дроны стали идеальными разведчиками и наводчиками для артиллерии. С высоты птичьего полёта обычный Mavic может раскрыть местоположение техники или позиций условного противника и помочь скорректировать по ним огонь. При этом оператор находится на относительно безопасном расстоянии.

Однако, военные видят в данных технологиях больший потенциал. Страны готовят роботизированные боевые системы начиная с беспилотных платформ поддержки, а заканчивая танками и истребителями с искусственным интеллектом.

Накануне Соединённые Штаты Америки продемонстрировали новейший многоцелевой беспилотный истребитель YFQ-44A, разработанный концерном Anduril. Данный самолёт создан в рамках программы «Беспилотный боевой аппарат напарник».

Как заявлено, дрон будет функционировать в качестве сопровождающего в паре с пилотируемым истребителем. Однако, YFQ-44A также способен выполнять поставленные задачи в одиночку в полностью автономном режиме. То есть аппарат сможет как производить разведку заданного периметра, так и уничтожать установленные цели. Хотят пока не ясно, будет ли YFQ-44A иметь полный карт-бланш на применение имеющегося вооружения.