Новые материалы подтверждают большинство более ранних слухов и демонстрируют дизайн новых адаптеров компании.

Nvidia ещё не представила свои новые бюджетные графические процессоры GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. В то же время в сети уже огромное количество различных инсайдов и слухов вокруг данных новинок.

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Накануне издание Videocardz получила исчерпывающую информацию от одного из крупнейших партнёров компании Nvidia. В интернете появились рекламные материалы с видеокартами Zotac GeForce RTX 5060 Ti. В них можно изучить как внешний вид новинок, так и их начинку.

Согласно имеющейся информации, видеокарта получила 4608 ядер CUDA и 128-битную шину памяти. Частота графического процессора варьироваться в зависимости от исполнения. Самая мощная модель Zotac GeForce RTX 5060 Ti AMP имеет 2632 МГц. За ней идёт RTX 5060 Ti Twin Edge OC с 2602 МГц. Самым скромным же в списке идёт неразогнанная Twin Edge — 2572 МГц. Также имеется по два варианта видеопамяти: на 8 ГБ и 16 ГБ. Потребление составит около 180 Вт. Стоит отметить, что производитель не стали интернировать разъёмы питания нового образца и обошёлся стандартным контактным гнездом.

Внешне видеокарты особо и не отличаются. Это компактные двухкуллерные исполнения с толщиной системы охлаждения всего в два слота. Оба варианта подходят для сборок систем форм-фактора SFF. Релиз новых графических процессоров намечен на 15 апреля 2025 года