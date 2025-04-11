Противостояние между первыми экономиками мира продолжают накаляться.

Пекин, судя по всему, не собирается отступать перед Соединёнными Штатами Америки. С каждым новым повышением пошлин со стороны администрации Дональда Трампа, Китай вводит ответные меры. Последним шагом стало повышение налогов на товары из США до 125%.

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Сложно сказать, как на это отреагируют американские власти. Дальнейшее повышение тарифов уже не даст никакого эффекта. Товары из Китая уже скорее всего не будут продаваться США из-за нерентабельности. Стоит напомнить, что Дональд Трамп ввёл 145-процентные пошлины на всю продукцию из Китайской Народной Республики. Фактически торговля между странами заблокирована.

Однако, накануне американский лидер в беседе с журналистами заявил, что дополнительно проанализирует влияние заградительных пошлин на крупные компании США. Речь шла о таких корпорациях, как Apple, у которых многое зависит от поставок из Поднебесной. Вероятно, Дональд Трамп пойдёт на некоторые уступки для таких компаний, чтобы не допустить критического вреда их бизнесу.

Тем временем, на фоне эскалации «торговой войны» не лучшим образом себя чувствует рынок энергоресурсов. Стоимость нефти упала до 63 долларов. Данный фактор идёт Китаю на пользу, так как она является одним из крупнейших покупателей нефти. В то же время Дональд Трамп намеревался увеличить доходы страны за счёт продаж энергоресурсов. Дальнейшее снижение цены сделает добычу нефти для США нерентабельной. Таким образом, как и говорили в МИД Китая, в «торговых войнах» нет победителей.