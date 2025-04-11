Устройство получило разрешение 4K и динамиками мощностью 34 Вт.

Xiaomi расширяет свой ассортимент доступных телевизоров.Устройство получило панель, созданную по технологии QLED, с разрешением 3840х2160 пикселей и частотой обновления изображения 60 Гц. При этом, для более комфортного гейминга производитель оснастил новинку функцией Game Booster с возможность увеличения скорости матрицы до 120 Гц.

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Xiaomi X Pro QLED 2025 будет предложен в трёх варианта по диагонали: 43, 55 и 65 дюймов. Под капотом данной модели находится неизвестный четырёхъядерный процессор с графическим ядром Mali-G52 MC1. Новинка оснащена 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет поддержку таких функций, как HDR10+, Dolby Vision и Filmmaker Mode. В качестве операционной системы используется Google TV, который позволяет устанавливать большое количество различного программного обеспечения, включая потоковые сервисы. Также в наличии голосовой помощник Google Assistant и детский режим с широкими возможностями по блокировке.

Новый телевизор оснащён встроенными динамиками мощностью 34 Вт с поддержкой Dolby Audio. Предыдущая линейка обладала 30-ватными источниками звука. Также Xiaomi X Pro QLED 2025 получил DTS:X, DTS Virtual:X. В плане подключений устройство оснащено тремя портами HDMI, двумя USB 2.0, одним Ethernet и 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом.

Старт продаж новинки намечен на 16 апреля. Младшая модификация обойдётся в 370 долларов, 55-дюймовая модель стоит 520 долларов, а за 65-дюймовый вариант придётся заплатить 755 долларов.