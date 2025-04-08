Компания готова подписывать «Соглашения неконкуренции», чтобы лучшие кадры не работали на другие фирмы

В настоящий момент искусственный интеллект является мировым локомотивом всего технологического сектора. Инвесторы готовы платить сотни миллиардов долларов на его развитие, надеясь получить от этого дивиденды в будущем.

Крупнейшие компании начинают бороться друг с другом, чтобы доказать своё превосходство и перетянуть на себя больше финансирования. Неудивительно, что ожесточённая теневая борьба между корпорациями происходит в плане привлечения и удержания опытных специалистов. Например, многие знают о китайской программе вербовки сотрудников зарубежных технологических компаний. Та же Huawei уже не раз была в центре скандала, пытаясь переманить к себе специалистов из TSMC, ASML и ряда других компаний.

Многие ли слышали о «Соглашении неконкуренции»? Как сообщается, британское подразделение Google, специализирующееся на разработке искусственного интеллекта, готово продолжать платить зарплату увольняющимся опытным сотрудникам. Главной целью является, не допустить уход ценных кадров в конкурирующие компании. Фактически, им будут платят за «безделье». По условиям «Соглашении неконкуренции», они получают зарплату до тех пор, пока не устроятся на работу в стороннюю фирму.

Стоит отметить, что речь идёт именно о ценных кадрах, обладающих обширными познаниями в ИИ-технологиях. Вполне вероятно, что такой же стратегии придерживаются и другие компании в Великобритании. В Соединённых Штатах, к примеру, такая практика оказалась под запретом.