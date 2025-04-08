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Zelikman
Apple отправила пять самолетов с iPhone из Индии в США из-за новых импортных пошлин
После введения таможенных пошлин Трампа спрос на продукцию компании ощутимо вырос.

Всем уже известны общие настроения на рынке после введения беспрецедентных торговых пошлин администрацией Дональда Трампа. Развязанная «торговая война» между такими странами, как США и КНР, может обернуться резким повышением цен на электронику, комплектующие и другую продукцию.

Как считают авторитетные американские аналитики, в ближайшее время цены на iPhone вырастут на 30-40%. Судя по всему, это не осталось неуслышанным среди фанатов бренда. Крупные ритейлеры и торговые сети Соединённых Штатов сообщают о резком увеличении спроса на смартфоны Apple. По словам источников, количество посетителей и продаж выросло до уровня праздничного периода, если не выше. Скорее всего, пользователи стремятся обновить свои мобильные телефоны, пока их стоимость не начала расти.

По информации The Times of India, техногигант из Купертино отправил крупную партию смартфонов из Индии в Соединённые Штаты, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей. Также издание подтвердило, что после объявления о введении торговых пошлин компания делала всё, чтобы нарастить выпуск готовой техники. Целью было направить в США максимальное количество смартфонов до вступления в силу заградительных пошлин.

#сша #apple #дональд трамп #индия #пошлины
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