Всего будет представлено пять версий по диагонали. Самый крупный 100-дюймовый вариант обойдётся в 2200 долларов.

За минувшие месяцы Hisense представила большое количество различных телевизоров. Причем среди них были как флагманские OLED-панели, так и более доступные VA-варианты. Теперь стало известно о еще одной модели — Hisense Xiaomo E5Q Pro.

Устройство получило пять вариантов по диагонали: 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Это Mini LED панель с разрешением 3840х2160 пикселей и частотой обновления изображения до 300 Гц. Стоит отметить, что самая компактная версия с диагональю на 55 дюймов ограничена частотой до 288 Гц. Особенностью 100-дюймовой панели является использование покрытия Obsidian Screen Pro с коэффициентом отражения 1,8%.

Новый телевизор имеет функцию сглаживания движения MEMC, предлагающую более чёткую картинку при просмотре спортивных мероприятий и другого динамичного контента. Также устройство имеет поддержку технологий, связанных с искусственным интеллектом. К примеру производитель заявляет о встроенном чат-боте DeepSee. Hisense Xiaomo E5Q Pro оснащён 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 64 ГБ. Более подробная информация же пока не раскрывается.

Старт продаж намечен на 27 апреля текущего года. За младшую версию производитель просит 618 долларов. За 100-дюймовую же панель придётся отдать 2197 долларов.