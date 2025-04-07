Модифицированная младшая модель стала даже немного быстрее большинства XT-исполнений.

Один из пользователей форума PC Games Hardware с ником Gurdi поделился результатами своего эксперимента, в ходе которого ему удалось разогнать Asus Radeon RX 9070 Prime OC до уровня XT-версии.

Со слов энтузиаста, он смог перепрошить свою видеокарту BIOSом от Radeon RX 9070 XT Prime, и это оказалось достаточно работоспособным решением. У графического выросла частота с 2610 МГц до 3010 Мгц. При этом потребление видеокарты также выросло с 220 Вт до 317 Вт. Данные технические характеристики действительно соответствуют старшей версии. Однако, самое любопытно, что соответствующая производительность наблюдается в синтетических тестах и играх.

Стоит отметить, что несмотря на использование видеокартами одного и того же графического процессора Navy 48, устройства имеют различное количество вычислительных блоков: RX 9070 получила 56, тогда как RX 9070 XT — 64. По этой причине полноценного апгрейда до уровня XT ожидать не стоит.

Однако, согласно ряду тестов, видеокарта действительно обходит даже некоторые исполнения Radeon RX 9070 XT. Также не наблюдается никаких проблем с температурами GPU, как сообщает пользователь.

Gurdi написал, что игровые тесты прошли без проблем. Однако, наблюдались некие сбои во время простоя и периодические уведомление от Ultra Low Power State, говорящие о высоком энергопотреблении.

«Все игровые тесты прошли исключительно хорошо. Однако, вы уже можете видеть, что карта работает очень неэффективно с этими настройками. Но, по крайней мере, он работает, и с небольшой оптимизацией вы легко сможете положить эталонный XT в свой карман», — заявил энтузиаст.

Если данная процедура будет доступна на всех графических процессорах Radeon RX 9070, то популярность видеокарты может вырасти ещё сильнее.