Производитель разместил информацию о новом устройстве на глобальном сайте компании

Недавно компания официально представила младшую версию своей популярной линейки Honor 400. Информация о новой модели появилась на официальном сайте бренда. Однако сведения о ценах пока не приводятся.

Honor 400 Lite сможет предложить качественную AMOLED-матрицу с пиковой яркостью в 3500 нит. Диагональ дисплея составляет 6,7 дюйма при разрешении 2412х1080 пикселей. Частота обновления изображения достигает 120 Гц. Вырез под фронтальные камеры напоминает исполнение Dynamic Island компании Apple. Устройство может похвастать 16-мегапиксельным модулем селфи. На тыльной же стороне расположились 108-мегапиксельная основная камера с 1/1.67-дюймовым сенсором и датчик глубины с разрешением 5 Мп.

Под капотом Honor 400 Lite находится достаточно производительный процессор MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Производитель предлагает варианты с 8 ГБ оперативной памяти и с 12 ГБ. Вероятно, хранилище в обоих случаях имеет 256 ГБ. Запитывать устройство будет аккумулятор Литий-ионный полимерный аккумулятор ёмкостью 5230 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт. Смартфон функционирует с операционной системой MagicOS 9.0 на базе Android 15. Также производитель заявляет о защите от пыли и влаги по стандарту IP65.

Как сообщалось ранее, точная стоимость устройства не оглашена, однако, согласно ранним слухам, она может составить 350 долларов.