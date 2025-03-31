Оно должно будет сократить использование видеопамяти и повысить производительность игры.

Накануне разработчики Monster Hunter Wilds уже успели поделиться показателями продаж. Согласно актуальной информации, за первый месяц было реализовано свыше 10 миллионов копий. Проект занял первое место в данном аспекте, но также он претендует на звание самой популярной игры Capcom.

Чтобы улучшить пользовательский опыт для «ПК-бояр», разработчики выпускают крупное обновление, исправляющее часть проблем с производительностью. Как заявлено, новый патч позволит сократить использование видеопамяти графического процессора и добавит последнюю версюю DirectStorage. Такие улучшения должны будут повысить производительность в игре, а также устранить проблемы со стабильностью работы игры. Данные исправления будут внесены в течение ближайшей недели.

Помимо этого, представители компании раскрыли дорожную карту по следующим обновлениям Monster Hunter Wilds. Вскоре в игру будут введены новые монстры и чудовища. Также разработчики готовят некоторые изменения в геймплее и дополнительные типы оружия. Однако, все эти новшества появятся не раньше мая.

Разработчики также отметили, что из-за ряда вышеупомянутых проблем, версия для систем Windows будет получать обновления чаще, чем консольные варианты игры. Новый патч, судя по всему, устраняет не все выявленные недостатки Monster Hunter Wilds. Часть исправлений придёт с будущими апдейтами.