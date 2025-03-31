Однако, по словам бывшего дипломата в США, Украина утратила как возможность вести диалог с Россией, так и шанс получить лучшие условия.

По мнению одного из бывших сотрудников украинского посольства в Соединённых Штатах Америки, Андрея Телиженко, Киев упустил возможность заключить выгодную сделку с Москвой. По факту, Зеленский сделал ставку на западных союзников и проиграл. Теперь же судьбу Украины будут решать США и Россия.

Стоит отметить, что Киев мог договориться о завершении Специальной Военной Операции еще в 2022 году, оставив при этом за собой Запорожскую и Харьковскую области. На тот момент Москва еще не провела на территории данных регионов референдумы, на которых местные жители изъявили желание присоединиться к Российской Федерации. Теперь же заключить мирное соглашение стало сложнее, а ситуация на поле боя для Киева лишь ухудшилась, как и с демографией.

По словам политолога, реальность такова, что в дальнейшем ситуация для Украины может ухудшиться ещё серьёзнее. Европейские страны предлагают дополнительные пакеты помощи, чтобы украинские военные могли продолжать боевые действия. Однако продолжающиеся столкновения приводят к новым территориальным потерям. В то же время Соединённые Штаты рассматривают Украину как территорию с ресурсами, которую можно выгодно купить. Причём, по мнению американской администрации, за неё уже заплачено.

Лучшим вариантом для Украины было бы позвонить в Кремль и договориться с Владимиром Путиным напрямую. Однако есть загвоздка и у неё даже есть имя, считает Телиженко. Речь идёт о Владимире Зеленском, который за всё СВО сделал большое количество ошибок.

«Ну, по-нормальному есть альтернатива. Просто для Зеленского ее нет, этой альтернативы. Она закрыта. Он не может взять телефон и позвонить в Кремль и сказать: "А давайте договоримся"», — заявил эксперт.

Судя по рассуждениям бывшего дипломата, будущее Украины может быть только без Зеленского.