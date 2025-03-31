Устройство также обладает миниатюрным AMOLED-дисплеем на тыльной стороне и мощными динамиками.

Ранее Ulefone, один из крупнейших производителей защищенных смартфонов, представил модель Armor 30 Pro. Устройство позиционировалось, как ударопрочный аппарат с двумя дисплеями, мощным динамиком и ночной камерой. Теперь же новый гаджет наконец выходит на рынок.

Ulefone Armor 30 Pro оснащён 6,9-дюймовым экраном с фронтальной стороны и дополнительным AMOLED дисплеем на задней крышке. Разрешение основной панели составляет 2460х1080 пикселей, а её частота обновления изображения достигает 120 Гц. Пиковая яркость доходит до 700 нит. Задний экран же имеет диагональ 3,4 дюйма с разрешением 960х412 пикселей, а его яркость может доходить до 600 нит. Вторая панель, как заявляет производитель, может выполнять практически все те же функции, что и основная.

Под капотом Ulefone Armor 30 Pro находится MediaTek Dimensity 7300X с объёмом оперативной памяти 16 ГБ LPDDR5. ОЗУ также можно расширить до 32 ГБ, если пожертвовать 16 ГБ внутренней памяти. Встроенное хранилище предлагает 512 ГБ стандарта UFS 3.1. Вдобавок производитель позволяет расширить память за счёт карты microSD, причём одновременно с двумя SIM-картами. Запитывает устройство аккумулятор на 12 800 мАч. Ключевыми особенностями производитель отмечает мощный динамика, который может достигать громкости до 118 дБ, а также 64-мегапиксельную камеру ночного видения. Стоимость новинки составляет в районе 450 долларов.